Gonzalo Castro, concejal de Turismo de A Coruña: "Somos una ciudad pequeña, pero grande en experiencias"

"Cultura de vivir es poder estar jugando al dominó en la taberna Os Belés, en Monelos, o comiendo una lubina con vistas a la bahía en Tira do Playa".

En palabras de Gonzalo Castro, A Coruña es "una ciudad territorialmente pequeña, pero grande en experiencias". De esta manera puso fin el concejal de Turismo y Cultura de A Coruña a la primera jornada del V Foro La Galicia que viene.

Bajo el título de El turismo que viene, incapaz de predecir aquello que vendrá, prefirió optar por otro camino: analizar dónde está A Coruña, de dónde viene y hacia dónde puede ir teniendo en cuenta las particularidades y potencialidades de la ciudad de A Coruña.

Una forma de entender la ciudad

Y es que "A cultura de vivir" es el lema turístico del Concello de A Coruña. Sin embargo, para Castro es mucho más que una campaña promocional. "Ejemplifica lo que ofrece una ciudad", explicó.

Una ciudad que apuesta por poner en valor su identidad y su cultura de una forma abierta y compartida. Una manera de entender la vida que combina raíces y cosmopolitismo, patrimonio y ocio, tradición y modernidad.

Porque para Castro, cultura de vivir también es recorrer el paseo marítimo de A Coruña, uno de los más largos de Europa occidental. O visitar la Torre de Hércules, el único faro romano en funcionamiento del mundo. Pero también es algo más cotidiano.

Gastronomía, cultura y una ciudad que nunca para

Para vender A Coruña, el concejal hizo un repaso por todos los puntos fuertes de la ciudad. "Nunca sobra poner en valor la gastronomía coruñesa", afirmó. Una oferta que combina tradición y vanguardia y que se suma a otro de los pilares de la ciudad: la programación cultural.

Además, defendió una A Coruña de "365 días", capaz de ofrecer durante todo el año conciertos, exposiciones y artes escénicas de primer nivel. "Somos una referencia musical en nuestro país", aseguró. A ello se suma un entorno natural que calificó de "absolutamente inigualable" para una ciudad de sus características.

Una ciudad que vive las 24 horas

La cultura de vivir también tiene que ver con la manera en la que los coruñeses disfrutan de su ciudad. "Tenemos una pequeña gran ciudad que vive las 24 horas", afirmó.

Una ciudad donde es posible asistir a un concierto de primer nivel, disfrutar del ocio nocturno o pasear junto al mar en un entorno que definió como amable y acogedor "donde nadie es forastero".

Los datos avalan el modelo

Durante su intervención quiso respaldar ese discurso con cifras. "Los datos son los que aportan una realidad", señaló. Y la realidad, según expuso, es que A Coruña creció un 12% en visitantes durante 2025 y ha superado por primera vez en su historia el millón de turistas anuales.

Un crecimiento que atribuyó tanto a la experiencia que ofrece la ciudad como a la colaboración entre administraciones y sector privado. "Vamos por buen camino", resumió.

"Una ciudad pequeña territorialmente, pero grande en experiencias"

Y es que A Coruña cuenta con una oferta capaz de responder a públicos muy diferentes. "Una ciudad pequeña territorialmente, pero grande en experiencias", la describió Castro.

"Una ciudad donde se puede disfrutar de gastronomía de primer nivel, espectáculos de primer nivel y espacios para congresos y convenciones también de primer nivel".

Gonzalo Castro, concejal de Turismo y Cultura de A Coruña, y Pablo Grandío, director de Quincemil Sara Fernández

Y una ciudad que, aunque no busque compararse, siempre gana. "Hay una ciudad no muy lejana que compite por encender más luces. Nosotros este año, por una cuestión natural, vamos a apagar la luz más grande que existe: el sol".

Se refería al eclipse total previsto para el próximo 15 de agosto, uno de los acontecimientos astronómicos llamados a atraer miles de visitantes a la ciudad. "Os invitaría a todos a venir, pero ya no hay sitio para alojarse", concluyó entre risas.

¿Cómo seguirlo?

A Coruña se convierte en el epicentro del debate económico con el V Foro Económico Español: La Galicia que viene. Un evento consolidado ya como la cita anual imprescindible y el gran termómetro de la economía gallega. A lo largo de dos jornadas, el evento vuelve a convertirse en el punto de encuentro de los principales representantes institucionales, líderes empresariales y expertos de la comunidad para debatir, con la vista puesta en el futuro, los grandes retos y oportunidades que definirán el rumbo de Galicia.

El encuentro contará como siempre con retransmisión en streaming de principio a fin desde la HOME de EL ESPAÑOL, Invertia, Quincemil y Treintayseis.

Además, el foro contará con una completa cobertura de todas sus conversaciones, intervenciones y mesas redondas. Días después publicaremos los mejores momentos en clips de vídeo en LinkedIn, y se podrá ver el foro en su totalidad a través de los vídeos publicados en YouTube.