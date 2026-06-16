Alfonso Rueda: "Galicia está cambiando porque tenemos un clima diferente, de diálogo y ambición por crecer y hacer cosas nuevas"

Alfonso Rueda, presidente de la Xunta de Galicia, interviene en el V Foro Económico Español 'La Galicia que viene'. Sara Fernández

Alfonso Rueda ha defendido este martes que Galicia está inmersa en una transformación basada en un estilo político propio, alejado del choque permanente y centrado en acuerdos útiles.

"Galicia está cambiando porque tenemos un clima diferente, de diálogo y ambición por crecer", ha afirmado en el V Foro Económico Español 'La Galicia que viene'.

Rueda ha reivindicado una cultura institucional donde el entendimiento no es una excepción sino una práctica habitual.

El presidente de la Xunta ha contrapuesto ese modelo con el ambiente político nacional, al que aludió de forma indirecta durante su intervención. "A veces, lo que se ve en Madrid puede que no sea lo más conveniente", ha señalado

"Discrepar se debería poder hacer", siempre, "con respeto y lealtad institucional", decía en la introducción de su discurso.

Alfonso Rueda, presidente de la Xunta de Galicia

Rueda ha rechazado la lógica de bloques y la confrontación como método, al considerar que penaliza los resultados y aleja soluciones.

"El muro por principios, la discrepancia como método de trabajo, aquí no nos va", advertía, subrayando que en Galicia "discrepar no está reñido con llegar a acuerdos" y que quienes optan por el enfrentamiento "se quedan fuera en casi todo".

Cuatro pilares

En el plano económico, el presidente gallego centró su discurso en el aprovechamiento de los recursos naturales como base del crecimiento industrial y energético.

"No tenemos petróleo, pero tenemos el petróleo del futuro, que son el agua, el viento y nuestros minerales", afirmó.

Y lamentó que "algunos se empeñan en no utilizarlos" pero después "reclaman empleo e industrialización". El líder gallego defendió que la Xunta está "luchando por desbloquear todo el planteamiento eólico" con el aval del Tribunal Supremo y el TJUE.

Esa estrategia, explicó, se traduce en una apuesta decidida por atraer industria vinculada a la energía y garantizar condiciones de estabilidad para la inversión. Ése es el segundo pilar.

"La mayor factoría de coches chinos, SAIC, ha elegido Galicia porque hay estabilidad y colaboración entre administraciones, incluso con el Gobierno de España", destacó. Y añadió que "no vale sólo hablar de I+D, hay que actuar".

Por eso, puso como ejemplo que su Comunidad Autónoma alberga ya la sede de la Agencia Española de Inteligencia Artificial.

Rueda vinculó ese desarrollo económico, como tercer pilar de su proyecto, con la capacidad de sostener el Estado del bienestar y afrontar retos estructurales del mercado laboral.

"Todo eso es necesario para crear riqueza y poder mantener unos altos servicios públicos", afirmó, reconociendo que "siempre son mejorables".

Pero, al tiempo, alertó de que "el absentismo es un problema" que "resta competitividad" y su análisis y solución exige implicación tanto institucional como de los trabajadores.

Xacobeo 27

El presidente cerró su intervención proyectando Galicia hacia el exterior con el horizonte del Xacobeo 2027 como gran oportunidad estratégica.

"Será nuestro gran escaparate al mundo", aseguró, destacando que "el peregrino extranjero que más viene es el de EEUU". Un posicionamiento internacional que "es un síntoma de que estamos haciéndolo bien"...

Tanto que, concluyó con una mezcla de guiño y de deseo explícito: "Ojalá venga el Papa. Lo diré y lo seguiré diciendo... hasta que venga".