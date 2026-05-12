Rafael Canogar: "Lo más enriquecedor de un artista es el trabajo diario y las vivencias al crear realidades inéditas"

"Siento una gran satisfacción por este premio, que recibo en esta maravillosa ciudad de Toledo, mi ciudad, en la que nací, que ha estado siempre como telón de fondo". Así ha comenzado su intervención el artista Rafael Canogar tras recibir el premio Gigantes de Castilla-La Mancha.

El toledano ha hecho un breve repaso a sus más de 75 años de trabajo y ha reconocido que "no es fácil" hacer memoria de ese largo viaje que empezó a una temprana edad, pero que a día de hoy continúa con "la misma pasión" a sus 91 años.

Para Canogar, "el camino de un artista no solo es llegar a una meta o al éxito, ya que lo más enriquecedor es el trabajo diario y sus infinitas vivencias y revelaciones al crear inéditas realidades que justifican dedicación tan plena".

"Se me premia por mi obra y compromiso, que en definitiva es el objetivo que todo creador tiene que tomar como guía. Tuve la suerte de tener un reconocimiento temprano, pero lo más meritorio y difícil es mantenerse y hacer que tu obra tenga firmeza y vitalidad como respuesta a las nuevas sensibilidades y retos estéticos de una sociedad en evolución", ha expresado.

Canogar ha asegurado que la libertad fue un importante compromiso en sus primeras obras, en los años 50, siendo "la herramienta teórica para encauzar el deseo de una sociedad libre". Sin embargo, las inquietudes sociopolíticas lo llevaron a cambiar y buscar "la representación del hombre cosificado como protagonista, para dar respuesta a las nuevas demandas, una etapa que duró hasta la llegada de la democracia".

Los Gigantes de El Español de Castilla-La Mancha

"En estos momentos me encuentro en la búsqueda de la esencialidad, de trabajar con el mínimo de elementos para potenciar su radicalidad en la búsqueda de lo trascendente y lo sublime", ha afirmado.

Por último, ha comparado su evolución como "un collar con diversas cuentas, pero con un hilo conductor que las une". "Este hilo tiene un inicio y un final, que se acercan y se quieren cerrar. Pero yo todavía no estoy para eso", ha sentenciado.

Canogar ha recibido el galardón de manos de la galerista y directora de Aqualium, María Porto; la presidenta de la Diputación de Toledo, Concepción Cedillo; el gerente de Adler Motor, José Alberto Arenillas; y el director de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, Alberto Morlanes.

"Un referente"

María Porto ha sido la encargada de presentar y elogiar la trayectoria del premiado, a través de un emotivo discurso que "ha nacido del corazón".

"Mi padre siempre ha sido un admirador de la cultura y el arte. Crecí admirándote y admirando el grupo El Paso. Para mí es un sueño estar aquí cerca de ti y eres un referente para los jóvenes y para lo que queremos y seguimos dedicándonos a esto", ha reconocido.

Asimismo, ha puesto en valor cómo Canogar "ha sabido reinventarse y adaptarse a los tiempos y a la historia". Y ha citado una anécdota que vivió al visitar una exposición del artista en Madrid, cuando vio cómo la gente joven admiraba su obra y comentaba que Banksy ha copiado a Canogar.

Eres un ejemplo y hoy tu tierra te abraza. Tu obra es hogar para todos. Gracias Rafael", ha sentenciado.

Eurocaja Rural, Fundación "la Caixa", Iberdrola y Adler Motor.

También han colaborado en la celebración la Diputación de Ciudad Real, Facsa, Solaria, Hydnum Steel, Incarlopsa, Sabadell, CCOO de Castilla-La Mancha, UGT de Castilla-La Mancha, Félix Ramiro y Alejandro de Miguel.