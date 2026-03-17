La Junta y el Ayuntamiento de Sevilla defienden "ir de la mano" y la VPO para acabar con el problema de la vivienda

De izquierda a derecha, Alicia Martínez, secretaria general de vivienda de la Junta de Andalucía; Inma León, delegada de EL ESPAÑOL en Andalucía y Juan de la Rosa, delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla. Santi Donaire.

La secretaria general de vivienda de la Junta de Andalucía, Alicia Martín, y el delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, Juan de la Rosa, han sido los encargados de poner sobre la mesa la importancia de la vivienda protegida (VPO) y su impulso.

El acceso a la vivienda: el gran reto andaluz ha sido uno de los temas que han protagonizado la segunda jornada del VI Foro Económico Español en Andalucía organizado por EL ESPAÑOL-Invertia en la Fundación Cajasol.

La Junta de Andalucía ha puesto en marcha en estos siete últimos años 15.000 viviendas nuevas -7.000 de estas protegidas-. No obstante, la secretaria general ha destacado que "se trata de un problema que no se resuelve en dos años".

Conversación a dos. El acceso a la vivienda: el gran reto andaluz

Al hilo de esto, ha subrayado el decreto de medidas urgentes aprobado por la Junta, la posibilidad de que los proyectos urbanísticos se puedan adherir a la unidad aceleradora y el impulso de la vivienda de alquiler asequible, para la que antes "no había oferta".

Por su parte, el delegado de Urbanismo del Consistorio hispalense ha destacado las 2.200 VPO que se han puesto en marcha desde la llegada del 'popular' Sanz.

En total, Sevilla contará con más de 6.000 inmuebles a los que hay que sumarle los que componen el plan 2027-2031.

Las dos instituciones coinciden en la "importancia" de poner en marcha más viviendas en régimen protegido para "facilitar el acceso" a jóvenes, personas mayores, familias monoparentales y trabajadores con rentas bajas.

Al hilo de esto, tanto el ente autonómico como el municipal han defendido la necesidad de "ir de la mano" para acatar la problemática.

Por su parte, Alicia Martínez ha subrayado las convocatorias de subvenciones a promotores que se llevan haciendo desde 2020 y a las que se han acogido el Ayuntamiento de Sevilla y ha incidido en que "las soluciones tienen que llegar de forma diversa".

En paralelo, Juan de la Rosa ha destacado el que es uno de los próximos objetivos del Gobierno municipal. Y es que el "se destine a la vivienda, como mucho, el 30 por ciento de los sueldos de los jóvenes" a la vez que ha hecho hincapié en la importancia de "acabar con la parálisis urbanística".

Para ello, según ha declarado, el Consistorio ha desbloqueado suelos en diferentes puntos de la ciudad y cambiado el uso de determinados terrenos. "Donde antes iba a haber restaurantes, ahora va a haber viviendas".

A las 2.200 viviendas que se han puesto en marcha -en diferentes fases actualmente- hay que sumarle las que forman parte del plan 2027-2031. Estas conformarán los nuevos barrios de Higuerón Norte, Santa Bárbara y Pítamo.

Tanto el delegado de Urbanismo hispalense como la secretaria general de vivienda en Andalucía han subrayado la importancia de los fondos Next Generation, que "ponen en valor la importancia de la colaboración público-privada" y "aportan un 40% de la carga en Andalucía".