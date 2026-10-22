Imagen de la conversación a tres bajo el título 'AutorIA: La Rioja y el español, pasado, presente y futuro', en la presentación de la exposición 'AutorIA. La Rioja, tierra del español'. Javier Carbajal

Del códice al código: la exposición 'AutorIA' recrea el viaje desde los copistas de La Rioja a los modelos de lenguaje

El Salón de Actos de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, institución de referencia para el patrimonio cultural español, ha acogido este miércoles la presentación de la exposición AutorIA. La Rioja, tierra del español.

Se trata de una experiencia inmersiva que conecta la historia del español con su futuro a través de las nuevas tecnologías, en la que además se exhiben presencialmente joyas patrimoniales de primer nivel como la cruz de marfil de San Millán, el clavecín de Bárbara de Braganza o la recuperada Virgen de la Manzana.

EL ESPAÑOL ha reunido a personalidades del mundo de la cultura, la política y los medios de comunicación para celebrar un "parto sin dolor": el de un viaje al pasado que permite recrear los 11 siglos de historia de la lengua española.

Un recorrido que va del códice (el emblemático Códice 60, manuscrito que custodia las primeras palabras escritas en romance hispánico) hasta el código (el de programación, que vertebra la automatización digital actual). El que une las primitivas glosas emilianenses con los sofisticados modelos de inteligencia artificial. El que transita desde la mitología medieval hacia la realidad virtual.

Sin necesidad de antifaces robóticos como los que pueden encontrarse en la exposición física en San Millán de la Cogolla, los asistentes se han hecho una idea cabal de la muestra gracias a las intervenciones del presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán; el presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL, Pedro J. Ramírez; y la filóloga y experta en inteligencia artificial Elena González-Blanco.

Juntos han desgranado cómo aquel pequeño pueblo riojano pudo convertirse en un referente espiritual para España y para toda la cristiandad.

AutorIA, La Rioja, Tierra del español

Y es que, como han detallado los ponentes de la conversación a tres, el apartado recodo al que se retiró como ermitaño Millán, cuando aún no era santo sino pastor, se acabaría convirtiendo en un faro cultural que irradió una influencia fundamental sobre todo el continente.

San Millán de la Cogolla no solo fue la cuna del castellano, "patria común", como ha recordado Pedro J. Ramírez, de más de 600 millones de hablantes en todo el mundo.

Desde "El Escorial de La Rioja" —como ha recordado Capellán que llaman al Monasterio de Yuso, complejo monástico originario del siglo XI y declarado patrimonio mundial de la UNESCO— se articuló la primera gran transformación de nuestro idioma. Las incipientes anotaciones de las glosas emilianenses y silenses demostraron que el romance ya era la lengua viva frente al latín.

Gonzalo Capellán, presidente del Gobierno de La Rioja, durante su intervención en la conversación a tres bajo el título 'AutorIA: La Rioja y el español, pasado, presente y futuro'; en la presentación de la exposición 'AutorIA. La Rioja, tierra del español'. Javier Carbajal

A partir de esa raíz, y gracias al incesante trasiego de ideas que propiciaron las rutas de peregrinaje europeas como el Camino de Santiago, el monasterio funcionó como un auténtico catalizador que contribuyó decisivamente a forjar el mester de clerecía y la estrofa de la cuaderna vía. Un hito que, como se recordó al auditorio, no solo elevó el castellano a la categoría de lengua culta literaria, sino que hizo que la literatura hispánica polinizara e influyese en el desarrollo de las letras de países como Francia o Italia.

Los tres ponentes han coincidido en que este monasterio, considerado en su momento el mayor scriptorium de España (la "primera redacción de un periódico", ha ironizado Pedro J. Ramírez), propició avances sin los cuales no se entendería la cultura actual. La labor de los monjes y la evolución desde las primeras anotaciones romances cristalizaron en el desarrollo pionero del lenguaje no solo literario, sino también musical y litúrgico, mediante la notación de los primeros neumas hispánicos.

La exposición única que ha vivido su puesta de largo este miércoles en Madrid, y que puede visitarse desde el 30 de septiembre hasta el 10 de enero en el Monasterio de Yuso, tiene una razón de ser concreta.

Según ha explicado el presidente de La Rioja, a San Millán, siendo indudablemente un lugar histórico, le faltaba "una narrativa" sobre su trascendencia en la evolución del latín culto a la lengua romance que diera una idea ajustada de su importancia mundial. Ahora, los recursos de la IA son los que han permitido construir ese relato y, además, reunir virtualmente un patrimonio disperso tras siglos de expolio.

Los usos de la tecnología en este caso van mucho más allá de la mera exhibición.

Como ha subrayado González-Blanco, la IA, que es el resultado último de haber "transformado la lengua en matemáticas", ofrece aplicaciones que permitirán nuevas contribuciones a la filología y la paleografía. Los modelos computacionales son capaces, por ejemplo, de analizar patrones estilísticos para identificar la autoría de manuscritos anónimos.

Elena González-Blanco, filóloga y experta en inteligencia artificial, durante su intervención en la conversación a tres bajo el título 'AutorIA: La Rioja y el español, pasado, presente y futuro'; en la presentación de la exposición 'AutorIA. La Rioja, tierra del español'. Javier Carbajal

Este es el largo camino recorrido desde la época de Gonzalo de Berceo, clérigo vinculado a San Millán y primer poeta de nombre conocido de la literatura española. Hoy, las máquinas han logrado procesar el milagro del lenguaje hasta automatizar la comunicación, el resultado, como ha recordado la filóloga, de décadas de entrenamiento de los modelos de lenguaje que han cristalizado en los actuales chatbots o sistemas simuladores de conversación automatizada.

Sin embargo, han convenido los ponentes, el hecho de que la IA sea capaz hoy de una 'traducción' similar —un salto comparable al que protagonizó Berceo al escribir "en román paladino" para acercar los textos latinos al pueblo llano— no puede suponer que desaparezca la autoría, que es el ingrediente verdaderamente humano.

El gran reto de nuestra época es integrar la inteligencia artificial con la propiedad intelectual para salvaguardar la creatividad humana.

De este modo, y al igual que aquellos modestos monjes conservaron y transmitieron con sus copias la civilización europea, también nosotros podremos continuar el legado de custodia de la lengua española que alboreó en La Rioja.

Telonero insigne y broche áureo del evento, el virtuoso riojano de la guitarra Francisco Sagredo interpretó dos piezas adaptadas por Lorca, hoy otra vez tan de moda.

Y antes de pasar a la degustación del excelente vino riojano, el entremés teatral corrió a cargo de la dramaturga y actriz Mabel del Pozo. La intérprete recitó, también en "román paladino", un collage de textos de la también riojana María de la O Lejárraga, que incluía una frase que bien podría capturar la esencia del acto: "Todo habla y canta".