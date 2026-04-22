Nealis define un nuevo modelo empresarial para escalar sus negocios a nivel global tras 150 años de trayectoria

Evento de Nealis en el Palau de Les Arts. EE

En apenas cuatro meses, entre septiembre de 2025 y enero de 2026, Nealis ha protagonizado una de las transformaciones corporativas más intensas del tejido empresarial valenciano.

Lo que comenzó como un cambio de identidad se ha consolidado como un ejercicio de coherencia que ha evolucionado rápidamente, revelando mes a mes un modelo de crecimiento estructurado, tecnológico y con clara vocación global.

El punto de partida se sitúa el 29 de septiembre de 2025, cuando Grupo Gimeno oficializó su transición a Nealis.

No se trataba únicamente de un rebranding, sino de la consolidación de un proceso estratégico que ordena más de 150 años de trayectoria empresarial y una década especialmente dinámica de crecimiento y diversificación.

Con más de 40 empresas, presencia nacional y cerca de 8.000 profesionales, el grupo daba forma, bajo su nueva nomenclatura, a una estructura más simplificada, organizada en cuatro grandes áreas: Agua y Medioambiente, Instalaciones y Servicios, Infraestructuras y Real Estate, y Hospitality, con el objetivo de escalar su actividad a nivel global.

Apenas unos días después, el 3 de octubre, la compañía presentó en el Palau de Les Arts su hoja de ruta estratégica, marcando el tono de esta nueva etapa.

Enrique Gimeno, presidente del grupo, sintetizó una de las claves históricas de la organización al señalar como determinantes en su evolución "la diversificación y el hecho de centrarnos en servicios esenciales para el bienestar de las ciudades".

Una idea que conecta directamente con otra de las palancas estratégicas del grupo: "La innovación y la capacidad de reinventarnos, con una visión positiva orientada siempre al servicio y a repensar cómo hacer mejor las cosas".

En esa misma línea, Myriam Gimeno, consejera delegada, enmarcó el cambio como un salto cualitativo en la ambición del grupo: "Esta nueva etapa es el reflejo de la visión compartida de un grupo empresarial más global, más profesional y con la capacidad de traspasar fronteras, sin renunciar a la cultura y los valores que nos hacen únicos".

La estrategia pivota sobre tres vectores -alianzas, crecimiento e innovación- y fija objetivos ambiciosos a medio plazo: alcanzar los 1.000 millones de euros de facturación, movilizar 300 millones en inversiones y generar más de 3.000 nuevos empleos.

Mayor impacto

Este impulso estratégico encuentra su siguiente hito en diciembre, con la presentación de Nealis Innovation Hub. Lejos de ser una iniciativa aislada, permite actuar como pieza vertebradora de la innovación dentro del grupo con el objetivo de ordenar, escalar y dotar de mayor impacto al ecosistema.

En palabras de Enrique Gimeno, el objetivo es "impulsar y escalar un camino que ya veníamos recorriendo, consolidando un modelo de innovación que forma parte de nuestra forma de ser y que ahora queremos llevar más lejos, con más estructura, más alianzas y más impacto real".

La iniciativa refuerza además el posicionamiento territorial de la compañía, tal y como subrayó la propia consejera delegada: "este hub pretende unir todo nuestro potencial, formando parte de este engranaje cuyo objetivo común es contribuir a posicionar a la Comunitat Valenciana como un polo global de atracción de talento, de inversiones y de aliados donde crecer".

Como no podía ser de otro modo, Nealis Innovation Hub nace con una hoja de ruta ambiciosa hasta 2030 y metas muy claras: desarrollar 50 proyectos de I+D, alcanzar 45 millones de euros en inversión en innovación, lanzar 15 programas de colaboración con start-ups y crear 8 spin-offs internas.

Además, en esta misma hoja de ruta, se conformará el modelo de venture capital a nivel corporativo.

Digitalización avanzada

El proceso siguió adelante en enero de 2026 con Nealis Tech, la plataforma tecnológica del grupo. La integración de capacidades digitales bajo una única estructura refuerza la apuesta por la digitalización avanzada de los servicios urbanos y mejora su capacidad operativa.

Este movimiento se apoya en una premisa que les otorga una ventaja diferencial: el conocimiento directo de los servicios que el propio grupo gestiona.

Con la mirada puesta en 2026, el grupo continuará avanzando en este proceso de integración y evolución de su modelo corporativo.

Un camino que no pasa por una sustitución homogénea de sus marcas, sino por una mayor visibilidad de su pertenencia al grupo, reforzando la coherencia del conjunto sin perder el valor de cada una de sus unidades de negocio.

Visto en conjunto, los movimientos realizados por la compañía dibujan algo más que una sucesión de hitos corporativos. Reflejan un proceso muy trabajado de transformación en el que identidad, estrategia, innovación y tecnología avanzan de forma sincronizada.

Con todo ello, encara el futuro con los mecanismos perfectamente activados para competir en un entorno global cada vez más exigente.