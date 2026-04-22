Consum busca a 2.500 trabajadores en la Comunitat para la campaña de verano: más de 1.400 en Valencia

El verano vuelve a convertirse en una oportunidad para el empleo de la mano de Consum. La cooperativa de distribución ha activado una ambiciosa campaña de contratación que supondrá la incorporación de más de 2.500 personas en la Comunitat Valenciana, dentro de un plan global que alcanza los 3.800 puestos en toda su red.

Más allá de las cifras, la iniciativa refleja el papel de Consum como uno de los grandes motores de empleo en el territorio.

Solo en la provincia de Valencia se prevé la contratación de 1.470 personas, a las que se suman 703 en Alicante y 330 en Castellón, en un refuerzo que permitirá afrontar con garantías el incremento de actividad propio de los meses estivales.

Las incorporaciones se destinarán principalmente a tareas operativas en los más de 500 supermercados de la cooperativa, aunque también se abrirán oportunidades en plataformas logísticas y oficinas.

El periodo de contratación, que se extiende de abril a septiembre, no se plantea como una experiencia puntual, es también una puerta de entrada.

Así lo avala el dato de que el 38% de quienes se incorporaron en la campaña del año pasado -más de 1.300 personas- continúan hoy en la plantilla.

Este enfoque conecta con un modelo laboral que la cooperativa ha ido consolidando en los últimos años, basado en la estabilidad, la progresión interna y la participación.

Las condiciones de acceso parten de más de 1.400 euros brutos mensuales para el personal operativo, cifra que supera los 1.600 euros cuando el trabajador adquiere la condición de socio.

A ello se suma el retorno cooperativo anual y la retribución de las aportaciones al capital social, elementos diferenciales de su estructura empresarial.

El crecimiento sostenido del empleo es otra de las claves que explican el posicionamiento de Consum.

En el último año ha generado cerca de 1.300 nuevos puestos de trabajo, hasta superar los 23.000 trabajadores, y en la última década ha duplicado su plantilla con la creación de alrededor de 10.000 empleos estables.

Este desarrollo ha venido acompañado de mejoras progresivas en las condiciones laborales. La plantilla acumula una subida salarial del 20% en los últimos cuatro años, tras la última revisión del 2,9% aplicada de forma generalizada.

Además, la cooperativa ha reducido su jornada anual hasta las 1.770 horas —una de las más bajas del retail— y fue pionera en implantar la semana laboral de cinco días en toda su red de supermercados.

Con medidas como la jornada continua, cinco semanas de vacaciones o la proximidad del puesto de trabajo al domicilio, Consum refuerza un modelo que pone el foco en el bienestar y la conciliación y consolida su papel como uno de los referentes en la generación de empleo de calidad en la Comunitat Valenciana.