ING lanzará carteras delegadas y asesoramiento financiero para rentas altas a finales de 2025 o principios de 2026

Tras designar a su nuevo consejero delegado para España y Portugal, Alfonso Tolcheff, ING ya plantea sus próximos pasos en el mercado español. Uno de ellos, lanzarse a por los clientes de rentas altas, para quienes están ultimando el lanzamiento "a finales de año, o principios del año que viene", de servicios más personalizados como carteras delegadas o asesoramiento financiero.

Así lo ha adelantado Javier Montes, director de Banca para Particulares de ING, durante el V Observatorio de las Finanzas de EL ESPAÑOL e Invertia.

"Podemos crecer más con los clientes de rentas altas, pero también con los jóvenes", otro de los pilares estratégicos de ING para su nueva etapa. Más concretamente, en lo que tiene que ver con hipotecas.

5. Javier Montes, director de Banca para Particulares de ING

"Nuestra primera preocupación como banco en España es el acceso a la vivienda de la gente joven. Hemos participado en diversos programas durante el año pasado. Por ejemplo, el 40% de las hipotecas del programa de avales para jóvenes de la Comunidad de Madrid, Mi Primera Vivienda, son concedidas por ING". Con todo, ha subrayado Montes, "estamos trabajando con diferentes propuestas para cubrir la brecha de los jóvenes que no pueden dar la entrada del 20% en una hipoteca estándar".

El colectivo de jóvenes es pieza fundamental para ING. Y lo es en modo transversal a la entidad: "Los clientes jóvenes son quienes más utilizan funcionalidades como el redondeo para el ahorro, y quienes más se basan en la cultura del 'me renta o no me renta' a la hora de tomar decisiones financieras".

En sentido amplio, ING encara un 2025 con unos tipos de interés del BCE algo más bajos que en 2024. El año pasado, la entidad pagó 500 millones de euros en intereses a través de su popular Cuenta Naranja.

"Fue un año muy bueno. Ahora está bajando el tipo de interés, pero a la vez estamos ofreciendo otras opciones de ahorro a largo plazo, como fondos monetarios y conservadores, que son una forma idónea de diversificar el ahorro", a juicio de Montes.

Y, pese al clima de choque promovido por la Administración Trump desde EEUU contra la sostenibilidad y los criterios ESG, desde ING siguen enarbolando su bandera de la responsabilidad: "Somos naranja por fuera, pero verdes por dentro".