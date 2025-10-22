EL ESPAÑOL premia la imaginación con disciplina de Ana Botín, el control del riesgo de Carlos Sainz, la magia de Iris Tió y la solidaridad de la OEI

La presidenta del Banco Santander, Ana Botín; el piloto Carlos Sainz; la medalla de oro en natación artística Iris Tió, y la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), representada por su secretario general, Mariano Jabonero, han recibido este martes los Leones de EL ESPAÑOL, premios que alcanzan ya su décima edición.

El diario ha reunido un año más a numerosos representantes de la empresa, la política, la justicia, la cultura y la sociedad civil para entregar unos galardones que reconocen la excelencia y la trayectoria de figuras y organizaciones que se han convertido en referentes en sus respectivos ámbitos: la empresa, el deporte y la solidaridad.

El acto de entrega de los Leones de 2025, que contaba con la colaboración de DKV, EY, Ford, Fundador, Fundación Caja Sol, Iryo, Mapfre, Telefónica y Tendam, ha sido presentado por Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta de EL ESPAÑOL, y se ha celebrado en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. El mismo lugar donde, como ha recordado Ana Botín en su discurso, Francisco de Goya fue reconocido hace 200 años.

Premios Los Leones 2025

Este año los Leones coinciden además con la celebración de los primeros diez años de vida de EL ESPAÑOL. Una década en la que el diario ha conseguido el hito de ser durante 25 meses consecutivos el "líder absoluto" de la prensa española.

Durante el discurso de apertura de los premios, Pedro J. Ramírez, presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL, ha recordado que cuando fundaron el periódico hace diez años prometieron un medio "universal, independiente, innovador, inteligente, plural y combativo", algo que le ha permitido alcanzar ese liderazgo.

Sin embargo, Ramírez ha recalcado que el "código fuente" del diario "sigue siendo la autoexigencia". Y por ello, ha marcado una nueva meta: convertirse en los próximos diez años "en el mejor periódico en español del planeta".

Esto significa, ha explicado, luchar por mantener el liderazgo, pero también "elevar la calidad de todos los contenidos del periódico". "Es obvio que si nos guiamos por la Estrella Polar de la excelencia, estos Leones del X Aniversario tienen también el marchamo de la excelencia", ha incidido.

En este sentido, Ramírez ha destacado "la determinación, la inteligencia estratégica y la adaptación a todo tipo de entornos" de Carlos Sainz. También el éxito profesional de Iris Tió, que es el resultado de su "trabajo incansable en pos de la perfección", y la labor "en pro del diálogo, la equidad y el desarrollo sostenible, es decir, la solidaridad" de la OEI.

Pedro J. Ramírez, presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL, en los X premios Los Leones de EL ESPAÑOL Nieves Díaz E.E.

De Ana Botín, el presidente de EL ESPAÑOL ha afirmado que es "la personalidad española más inspiradora de este primer cuarto del siglo XXI" y ha puesto en valor el que considera el secreto de su éxito: “la imaginación con disciplina”. "Porque la disciplina es lo que convierte la inspiración en conocimiento y la imaginación en prosperidad", ha subrayado.

Ana Botín

Ana Botín, ha recibido el premio a la trayectoria empresarial en esta décima edición de los Leones de EL ESPAÑOL. Un galardón que considera más bien premio a la gestión porque, ha asegurado, le queda "mucho por pintar en ese lienzo que es el Santander".

Botín, que no suele aceptar premios de los medios de comunicación, ha asegurado que le hace "mucha ilusión" recibir este León en la edición de 2025 y ha empezado agradeciéndoselo a su familia y a todo su equipo en el banco.

De hecho, ha estado acompañada por su madre Paloma O’Shea, su marido Guillermo Morenés y su hijo Felipe Morenés Botín. También por Héctor Grisi, consejero delegado del Banco Santander, y otros directivos de la entidad. El recuerdo a su familia y a todos aquellos que le han acompañado en su vida profesional ha ocupado además buena parte de su discurso.

En concreto, ha puesto en valor el papel de su madre en la Escuela Superior de Música Reina Sofía, donde, por ejemplo, propuso a Teresa Berganza, la gran mezzosoprano española, como sucesora de Alfredo Kraus en la Cátedra de Canto. Sobre su marido, ha recordado la "convicción" que tuvo desde el principio de que Guillermo era el hombre con el que se quería casar y ha asegurado que sin él no habría llegado a donde está ahora.

De izquierda a derecha: Pedro J. Ramírez, presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL; Ana Botín, presidenta de Banco Santander, y Federico Linares, presidente de EY, en los X premios Los Leones de EL ESPAÑOL Cristina Villarino E.E.

También ha mencionado a sus hijos y, en concreto, una historia de su hijo Pablo durante sus estudios en Estados Unidos con la banca digital y que le llevó a investigar sobre cómo trasladar ese modelo al Santander. Ahí surgió Openbank, que será el referente para que el banco sea "más rápido" y ofrezca "una mejor experiencia y valor al cliente".

Botín ha usado sus experiencias personales para exponer los pilares que han marcado su trayectoria profesional: "creatividad y capacidad de reinventarse; convicción y valentía para decidir, y responsabilidad y propósito sostenible".

El encargado de presentar su premio ha sido, Federico Linares, presidente de EY, quien ha hecho referencia a la filósofa y ensayista María Zambrano y a María Sanz de Sautuola, bisabuela de Ana Botín y descubridora de las Cuevas de Altamira, para destacar los valores de la presidenta del Santander.

Linares, que también ha querido destacar los logros de la directiva al frente del banco, ha remarcado que Zambrano y Botín son dos referentes de "feminismo y liderazgo" que, además, son conscientes de la importancia de la educación. De su bisabuela, ha agregado, ha heredado la admiración por el arte.

Carlos Sainz

Carlos Sainz ha recibido el premio a la trayectoria deportiva y ha recalcado que el hecho de que medios como EL ESPAÑOL premien a figuras del deporte nacional ayuda a que este sea "más competitivo". "Todas esas situaciones difíciles han merecido la pena", ha asegurado el piloto, quien ha reivindicado que soñar, tanto de joven como de mayor, "es muy sano".

Además, ha tenido un recuerdo para todas las personas que le han ayudado durante su trayectoria profesional. También para su familia y, en especial, a su mujer Reyes, quien le ha sabido "aguantar, entender y comprender" todos años y apoyarle con su cariño, sus silencios y, a veces, "con alguna regañina".

De izquierda a derecha: Pedro J. Ramírez, Carlos Sainx y Luis Moya, en los X premios Los Leones de EL ESPAÑOL Cristina Villarino E.E.

El encargado de entregarle el premio ha sido Luis Moya, quien fue su copiloto durante 15 años y con quien Sainz ha asegurado haber vivido "momentos inolvidables". Por su parte, Moya ha asegurado que aprendió mucho al lado del piloto, como por ejemplo que "el esfuerzo no se negocia".

Además, ha añadido que Sainz es un "deportista extraordinario", que nunca ha perdido, sino que le han ganado. "Cuando haces los deberes, te entregas, los das todo, no pierdes, te ganan", ha afirmado Moya, quien ha destacado la capacidad de trabajo y talento de su antiguo compañero.

Iris Tió

Iris Tió es, a sus 22 años, la deportista de natación artística española más laureada y, por ello, EL ESPAÑOL le ha concedido el León al éxito deportivo. Un éxito que Tió ha asegurado que no es individual, sino que ha sido posible gracias al equipo que tiene detrás y con el que se ha mostrado muy agradecida.

Además, ha asegurado que detrás de su trabajo no están sólo las ganas de ganar medallas y obtener los mejores resultados, sino también las de poder "inspirar" de alguna manera a otras personas.

De izquierda a derecha: Alejandro Blanco, presidente del COE, Iris Tió, deportista; y Gregorio Marañón, presidente del Teatro Real, en los X premios Los Leones de EL ESPAÑOL.

Antes de entregarle el premio a Iris Tió, Alejandro Blanco, presidente del COE, ha remarcado que detrás de la hazaña histórica de la deportista en el último Mundial de Natación Artística de 2025 se encuentran un "talento", un "carácter" y unas capacidades que sólo tiene ella.



En esta línea, Blanco también ha querido poner en valor el "maravilloso" equipo español que está "revolucionando" la natación artística, "intentando innovar" y "buscando límites nunca antes alcanzados".

EOI

El León de EL ESPAÑOL a la Solidaridad ha recaído en la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI). El encargado de recogerlo ha sido Mariano Jabonero, su secretario general, quien ha recordado que la entidad lleva 76 años trabajando con le objetivo de "contribuir al bienestar" de la comunidad iberoamericana.

Una organización que, ha apuntado, la forman 23 países muy distintos, pero en la que siempre han trabajado desde el diálogo y el consenso con el foco en lo que "les preocupa y les ocupa", que es "la educación, la ciencia y la cultura para construir comunidad, competencias y gente sabia y culta".

De izquierda a derecha: Nieves Segovia, presidenta de SEK Education Group; Mariano Jabonero, secretario general de la OEI, y Luis Alberto Lacalle, expresidente de Uruguay, en los X premios Los Leones de EL ESPAÑOL. Cristina Villarino E.E.

Luis Alberto Lacalle, expresidente de Uruguay, ha sido el encargado de entregar el premio a Jabonero y ha recordado que su padre fue el primer secretario que tuvo la organización. Los objetivos que él defendía por aquel entonces siguen ahora vigentes: usar la educación como medio de transmisión de valores.

Así, ha avisado de que en un momento en el que los valores de Occidente están en cuestión y se dice que la inteligencia artificial puede destruir puestos de trabajo, el sistema educativo tiene que adaptarse para transmitir las destrezas necesarias con la cultura iberoamericana de telón de fondo.

Almeida

José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, ha sido el responsable de clausurar la décima edición de los Leones de EL ESPAÑOL. Una intervención en la que ha reivindicado la importancia de contar con medios "libres e independientes", ya que son la "urdimbre sobre la que se construyen los estados de derecho".

Asimismo, ha puesto en valor la elección de los premiados. Por ejemplo, ha remarcado el talento y la capacidad de trabajo de Carlos Sainz o el que Iris Tió tenga "más medallas que años".

Además, ha mostrado su disposición a colaborar con la EOI dado que "Madrid es la capital de Iberoamérica" y ha asegurado que Ana Botín es el "modelo de empresario" que deber existir en el futuro tras recordar su trabajo para "humanizar la banca".

Entre los asistentes al acto de entrega de los Leones se encontraban la presidenta de la patronal bancaria, Alejandra Kindelán; el director general adjunto de la Fundación "la Caixa", Sergi Loughney; el CEO de Iberdrola, Mario Ruiz Tagle; el presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales, o el CEO de Abertis, Francisco José Aljaro.

Leones de El Español de ediciones anteriores también hicieron presencia en esta ocasión. Allí estaban el presidente de Mapfre, Antonio Huertas o el presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales. Junto a ellos, José Crehueras, presidente de Planeta; Nieves Segovia, presidenta del grupo educativo SEK o Marta Álvarez, presidenta de El Corte Inglés.

También acudieron el presidente de Vodafone España, José Miguel García; el vicepresidente senior de la multinacional tecnológica Oracle, Albert Triola; el presidente de Indra, Ángel EscribanoM; el presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet; el presidente de HM Hospitales, Juan Abarca, o el CEO de DKV, Fernando Campos, entre otros muchos.

Del mundo de la política, además del alcalde de Madrid, estuvieron en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y la exsecretaria general del partido, Cuca Gamarra.