"Si el Constitucional y el Supremo no aplicaran la legalidad, nuestras libertades quedarían a la intemperie"

Es un honor contar de nuevo con el presidente del Tribunal Constitucional y la presidenta del Tribunal Supremo. Son los órganos que asientan el Estado de Derecho y protegen nuestras libertades. Si no aplicaran la legalidad, esas libertades quedarían a la intemperie.

Cómo no desear, pues, a Cándido Conde-Pumpido y los demás magistrados aquí presentes acierto y rectitud tanto en lo que atañe al presente como en la organización de esa próxima Conferencia Mundial de Justicia Constitucional, oportunamente enfocada en los “derechos de las generaciones futuras”.

A Isabel Perelló y los vocales del Poder Judicial quiero darles las gracias porque cuando defienden la independencia de los tribunales frente a las presiones de los poderosos, defienden la igualdad de todos, sea cual sea la jerarquía de quien se siente en el banquillo.

Y saludo un año más al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, que, en condiciones muy meritorias, a menudo inadvertidas, pugna de manera tan desigual frente a una abrumadora maquinaria política que pagamos todos.

A la vez vuelvo a tender la mano de la concordia a los abanderados de la discordia y los compartimentos estancos. Una democracia no se rige por filias y fobias. Nunca aceptaremos como normal lo que por desgracia hoy mismo sigue siendo habitual.

Suele decirse que la vida es una lucha titánica para evitar que, con el paso del tiempo, las velas ocupen más espacio que la tarta de cumpleaños.

Porque lo que importa no son las luces que se soplan y se apagan sino lo que somos capaces de ofrecer y repartir a los demás.

Hace diez años prometimos que EL ESPAÑOL sería universal, independiente, innovador, inteligente, plural y combativo.

Si no hubiera sido así, no habríamos conseguido durante 25 meses seguidos ser el periódico más leído de España.

Pero nuestro código fuente sigue siendo la autoexigencia. Por eso hoy nos marcamos otra meta.

Queremos convertirnos en los próximos diez años en el mejor periódico en español del planeta.

Eso significa que no sólo vamos a luchar por mantener el liderazgo, sino que nuestra obsesión va a ser mejorar la calidad de cada contenido de EL ESPAÑOL.

Es obvio que si nos guiamos por la Estrella Polar de la excelencia, los Leones del X Aniversario también debían tener el marchamo de la excelencia. Y lo tienen.

Premiar la trayectoria de Carlos Sainz supone una satisfacción íntima. Hace años que, a la vez que admiraba sus hazañas, compartíamos partidos de pádel y algún que otro salto en helicóptero.

Ese trato directo me ayudó a entender las claves de su carácter: la determinación, la inteligencia estratégica y la adaptación a todo tipo de entornos.

Carlos Sainz ha convertido cada curva en una lección de autocontrol y cada recta en una exhibición de riesgo calculado.

No sólo galardonamos al piloto que domó al cronómetro. También al hombre que nunca da la batalla por terminada.

Premiamos a la OEI y a su clarividente secretario general, Mariano Jabonero, por su labor en pro del diálogo, la equidad y el desarrollo sostenible, es decir, la solidaridad, entre los países iberoamericanos.

Estamos además a muy pocos días de la Cumbre del Clima de Belén do Pará en la que la OEI desempeñará un papel clave.

Para una comunidad de naciones no hay iniciativa más rentable que invertir en una formación de las personas, orientada hacia la conservación del planeta.

Iris Tió ha devuelto la gloria a nuestra natación sincronizada, alcanzando con sólo 22 años una cima jamás conquistada.

La manera de competir de Iris Tió implica una fusión de técnica y emoción.

El espectador sólo percibe belleza y sensibilidad. Pero lo que contempla es el resultado del trabajo incansable en pos de la perfección.

Y no podéis imaginar la alegría que siento al premiar a Ana Botín. Y al poder deciros a todos, aquí delante de Paloma, Guillermo y Felipe de su madre, su marido y de su hijo, que la considero la personalidad española más inspiradora de este primer cuarto del siglo XXI.

No puedo decir que yo la vi primero, pero sí antes que muchos. Ya he contado cómo una inesperada desbandada en el equipo de internet de mi anterior periódico coincidió con su irrupción como emprendedora, durante esa injusta travesía del desierto que tuvo que afrontar.

Entonces descubrí el secreto de Ana Botín. Algo que Carmen Iglesias -que hoy ha dado una maravillosa conferencia sobre la libertad- definió muy bien como “la imaginación con disciplina”.

Porque la disciplina es lo que convierte la inspiración en conocimiento y la imaginación en prosperidad.

Cuando Ana Botín llegó a la presidencia del Santander en 2014 escribí que su nombramiento suponía “una gran oportunidad de cambio en las reglas del capitalismo español”.

Ese cambio tuvo sus pioneros. Algunos muy notables. Leones de EE como Florentino Pérez, José Manuel Entrecanales o Antonio Huertas están en esta sala. Viendo a Marta Álvarez no puedo dejar de acordarme de Isidoro Álvarez. Y otros están recogiendo ya el testigo.

Pero Nietzsche decía que “los humanos pueden afrontar cualquier cómo si se tiene un porqué”.

De la misma manera que el valor de Falstaff no sólo residía en su propio ingenio sino en el ingenio que generaba en los demás, Ana Botín ha contribuido con todo su carisma a que el liderazgo empresarial esté siempre asociado a ese porqué.

No me detendré en los récords en beneficios y clientes del Santander en todo el mundo.

Ni en los elogios que le han dedicado grandes figuras como Donald Trump o Yukonda Esparragoza, propietaria de esa lavandería de Gran Canaria… a la que Ana salvó de la quiebra, como a tantas otras pymes durante la pandemia.

Pero sí quiero desembocar en lo que les dijo a los jóvenes en aquel discurso de graduación que yo presencié hace 17 años en Georgetown: “Queremos gente que quiera trabajar para empresas/ que tengan como misión lograr beneficios/ a través de un propósito que cause un impacto”.

Y añadió, como si mirase a cada uno a la cara: “Todo depende de ti”.

A las ceremonias de graduación que aquí llamamos de fin de carrera, en Estados Unidos les llaman “commencement”. Lo importante no es el final de la vida estudiantil sino el inicio de la vida profesional.

Y eso mismo puede decirse de cualquier efeméride. Lo importante es esa niña que ha nacido hoy y lo que viene a partir de ahora.

2025 está siendo muy especial para mí, pues he cumplido 45 años como director y 73 como ser humano. Muy bien: 4 y 5 son 9 y 7 y 3 son 10.

Diez años de EL ESPAÑOL, diez velas.

Esas son las únicas velas de esta tarta que puedo ofreceros hoy. Pero con Cruz a mi lado, dentro de no mucho podremos alcanzar la adolescencia y cumplir los 15 años, con la juventud de los 20 a la vuelta de la esquina.

Ya lo sabéis: “Todo depende de ti”. Y de ti, y de ti, y de ti. Y de mí.

Y de la Estrella Polar. Muchas gracias, queridos leones.