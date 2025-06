Francisco Barea, presidente del Puerto de Ferrol: "Nunca estuvimos tan bien desde la reconversión del 84"

La sesión de tarde del IV Foro Económico Español: La Galicia que viene arrancó con una conversación centrada en el presente y el futuro del tejido industrial gallego.

El protagonista es Francisco Barea Paz, presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao, quien, en diálogo con Arturo Criado, subdirector de EL ESPAÑOL-Invertia, analizó el papel estratégico que juega el puerto ferrolano como motor económico y logístico del norte gallego.

El puerto afronta su mayor crisis con una nueva apuesta a largo plazo. El último año supuso, en palabras del propio Barea, "el peor dato histórico del puerto".

La razón, explicó con franqueza, es la doble sacudida sufrida por el enclave: la desaparición total del tráfico de carbón y la crisis estructural de Alcoa.

Solo el primero supuso la pérdida de 5,5 millones de toneladas. El segundo, sumó otros tantos millones perdidos respecto a un año normal. "Lo de Alcoa no depende de nosotros, pero el impacto ha sido brutal", afirmó Barea.

15. Francisco Barea Paz, presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao

Para el presidente portuario, no hay lugar para el lamento: "Estamos en una transición energética que nos ha cogido de lleno, de forma excesivamente rápida. De un día para otro, nos han eliminado la mitad de los tráficos". Esta frase resume el gran reto al que se enfrenta Ferrol.

La receta pasa por una estrategia a medio y largo plazo. "No será cosa de uno o dos años, pero el horizonte será distinto".

Cuenta que ya están en marcha dos plantas de líquidos con una inversión conjunta de 30 millones de euros, nuevas iniciativas ligadas a las energías verdes y el desarrollo de una terminal de contenedores que, eso sí, depende "excesivamente del tren".

El tren como cuello de botella

El acceso ferroviario es, sin duda, el gran talón de Aquiles del sistema logístico ferrolano. Barea no escatimó en calificativos: "Ferrol está totalmente aislado por ferrocarril. Seguimos con una línea de 1913, con pendientes inasumibles, radios de curva ridículos y sin apartaderos".

La solución está en camino: "Estamos invirtiendo 120 millones en el acceso interior-exterior, de los cuales solo 32 vienen de fondos europeos. El resto lo asumimos desde la Autoridad Portuaria. Esperamos que el ministerio nos apoye", reclamó.

En este sentido, en lo que compete a Adif -la comunicación de Ferrol con la Meseta- no hay solución a la vista y esa es una reivindicación, dice, de toda la ciudad.

Pese a las dificultades, Barea mostró un tono optimista: "Soy ferrolano, y no recuerdo desde la reconversión del 84 un momento tan favorable como el actual. Hay inversiones, colaboración entre administraciones, y por primera vez en muchos años, Ferrol crece en población".

Ese crecimiento tiene un anclaje industrial. "Ferrol sigue siendo un territorio industrializado. Nuestro puerto debe seguir tirando del tejido productivo".

El futuro está en las renovables

El puerto ya es un actor en el nuevo modelo energético. "Fuimos el primero en España y del mundo en fabricar una estructura de eólica flotante, que está hoy en Portugal", explicó con orgullo.

Además, Ferrol busca protagonismo también en el hidrógeno verde y derivados. Y ahí surge otro obstáculo crítico: la conexión eléctrica.

"Estamos obligados a cambiar de negocio y necesitamos conexión a red. Pero no tenemos red disponible. Es el mayor cuello de botella que tenemos, no solo en Ferrol, sino en toda España".

Francisco Barea, presidente de la Autoridad portuaria de Ferrol-San Cibrao, y Arturo Criado, subdirector de EL ESPAÑOL-Invertia Laura Mateo

Barea alertó también sobre los ritmos administrativos: "Vamos excesivamente lentos. Si no hay agilidad, no habrá inversión privada. Y sin inversión, no hay desarrollo tecnológico".

"Estamos en contacto con el Ministerio, pero aún no tenemos respuesta sobre si contaremos con posición de red para nuestros proyectos", confesó.

Barea citó un ejemplo: "Hoy ha salido la noticia de la gran inversión en la interconexión eléctrica entre el País Vasco y Francia. Es curioso que sea allí… necesitamos ese tipo de infraestructuras en toda la geografía nacional".

Suelo industrial y generación de empleo

En cuanto a la captación de empresas, Barea defendió que "la administración no genera empleo, lo generan las empresas. Nosotros tenemos que facilitar que se instalen y que utilicen el puerto para importar o exportar y así ellos generen empleo".

Ante ello, "Ferrol está preparado. Tenemos suelo, tenemos industria, y lo más importante: tenemos voluntad de avanzar".

La clave, como bien sintetizó su presidente, será "hacer los deberes" —infraestructura, red, suelo— y confiar en que administración y empresa privada sepan remar en la misma dirección.