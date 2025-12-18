Patronal y sindicatos exigen una "mayor inversión" en Valencia tras la dana y confían en alcanzar consensos

Más de un año después de la tragedia de la dana en la provincia de Valencia, patronal y sindicatos prosiguen en su reivindicación de exigir, además de una mayor colaboración entre administraciones, demandan "mayor inversión en infraestructuras" en Valencia para evitar nuevas inundaciones.

Así lo han transmitido tanto el presidente de la patronal valenciana, Vicente Lafuente, junto con el secretario general de UGT-PV, Tino Calero, durante su intervención en el IV Foro Económico Valenciano organizado por EL ESPAÑOL en colaboración con Invertia y Disruptores.

"Hay que cambiar mucha legislación, no podemos volver a reconstruir y hacerlo mal, a nivel de tierra, sin un listado de personas vulnerables. Las lecciones aprendidas tenemos que exportarlas a todo España", ha apuntado Lafuente

Por su parte, Calero ha emplazado a las administraciones a fijar "la mirada en el futuro impacto del cambio climático". "No hay soluciones mágicas, pero hay que garantizar la seguridad y el mantenimiento del tejido empresarial y de todo aquel que venga a la Comunitat", ha señalado.

Ambos ponentes han dado cuenta de la situación económica de la autonomía 14 meses después de la dana y han coincidido en que la sociedad valenciana y los sectores empresariales "necesitan estabilidad".

Conversación a dos. Los retos de la Comunitat Valenciana

Pese a que reconocen que "las administraciones han hecho esfuerzos, hemos echado en falta una mayor colaboración". "Se podría haber recuperado de una manera más efectiva, hay que analizar las normativas", ha explicado Lafuente.

En este sentido, ambos ponentes han subrayado la importancia de la sociedad valenciana y de los agentes sociales en la recuperación económica de la provincia de Valencia tras la tragedia. "La capacidad de resilencia de nuestro tejido empresarial y el escudo social han sido fundamentales", ha explicado Calero.

Para alcanzar la estabilidad, tanto Lafuente como Calero han citado al nuevo president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, para celebrar la voluntad del jefe del Consell de "alcanzar consensos" entre las administraciones.

"Me niego a pensar que es imposible llegar a acuerdos. Veo que tenemos un problema del que queremos salir con agentes empresariales y sindicales que quieren ponerse de acuerdo, y vamos a tratar de que sea así", ha destacado el presidente de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV).

Para Calero, en la Comunitat Valenciana, "los partidos están instalados en la cárcel de la desconfianza y en la imposibilidad de no llegar a acuerdos".

"Es necesario que los partidos sistémicos tengan la capacidad de tener acuerdos y por nuestra parte es exigible que los partidos se pongan de acuerdo", ha asegurado.

Nuevo talante

En este sentido, ambos participantes de la mesa confían en que la llegada de Pérez Llorca y su "talante" abre un nuevo camino para llegar a acuerdos y "construir un mejor territorio".

De hecho, Calero ha transmitido en su intervención que ha tratado con el president la posibilidad de concertar una reunión entre la Generalitat y los sindicatos próximamente. "Esperamos concretarlo en los próximos meses", ha destacado.

La llegada de consensos también esperan que se pueda apreciar en la aprobación de unos nuevos presupuestos para el próximo curso, un proceso en el que ambas organziaciones querrían participar con anterioridad a su votación en Les Corts.

"La sociedad necesita estabilidad, los presupuestos generan eso. El no tener unos presupuestos claros es peligroso, hay que hacer un esfuerzo y estamos de acuerdo de que en ese diálogo social debería estar nuestra participación previa para transmitir nuestra opinión", ha explicado el presidente de la patronal valenciana.

En esa reivindicación, ambos también han trasladado su opinión acerca de la infrafinanciación que sufre la autonomía desde hace años. "Tenemos que anteponer los intereses de los valencianos, de la deuda de 62.000 millones de euros, 46.000 millones corresponden a la infrafinanciación. Es como salir a correr con una mochila de ladrillos", ha subrayado Calero.



La cuarta edición del foro

EL ESPAÑOL, Invertia y Disruptores celebran estos días el IV Foro Económico de la Comunitat Valenciana, un encuentro presidido por el presidente ejecutivo del periódico, Pedro J. Ramírez, que cuenta también con el nuevo presidente de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca.

Los 40 ponentes realizarán una nueva revisión del impacto de la dana y las labores de reconstrucción, pero tendrán también el cometido de mirar con luces largas al horizonte y reflexionar sobre los retos y proyectos que marcarán el futuro económico de la Comunitat.

El foro, titulado en esta nueva edición La Comunidad Valenciana que viene, reunirá una vez más a los principales dirigentes de la política y la empresa de la autonomía.