Paqui Bartual, presidenta de la FVMP: "Estamos en un 'ay'. Una emergencia no tendría que tener tanta burocracia"

La Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) ha sido protagonista en la recta final del IV Foro Económico de la Comunidad Valenciana, organizado por EL ESPAÑOL, Invertia y DISRUPTORES. Su presidenta y también alcaldesa de Xirivella, Paqui Bartual, ha aprovechado para hablar de actualidad, concretamente por la reconstrucción de los municipios afectados por la DANA.

"Los ayuntamientos hemos recibido recursos, pero eso no quiere decir que se evite el lastre que supone la burocracia", ha explicado. Además, ha indicado que "en esta gestión de la emergencia no se llevan los proyectos con rapidez o no con tanta rapidez como quisiéramos". En este sentido, "se han pedido muchas subsanaciones técnicas y van con mucha lentitud las memorias técnicas presentadas para dar el pistoletazo de salida a la reconstrucción".

En resumen, ha admitido que "vivimos en un ay, la queja es general por parte de alcaldes y alcaldesas porque entendemos que en un proceso de emergencia debería ser menor la burocracia".

Paqui Bartual, presidenta de la Federación Valenciana de Municipios y alcaldesa de Xirivella

El problema de la falta de personal en los ayuntamientos también ha sido abordado por Bartual. "Los ayuntamientos tenemos los mismos funcionarios, por lo tanto lo que hay que hacer es dotar de herramientas personales a los ayuntamientos. Tenemos municipios que no tienen arquitectos o administrativos, los están compartiendo, por tanto, el trabajo es mucho más lento y además de la burocracia, los ayuntamientos estamos tirando del carro con los medios de los que disponemos y haciendo tejes y manejes con nuestras bolsas de personal", ha resumido.

En su opinión, "no todo es dinero, el dinero está bien, pero lo importante son las personas y que sean expertas en la materia; no hay gente cualificada y tenemos falta de arquitectos".

En cuanto a las memorias técnicas, el problema, tal y como ha recordado la alcaldesa de Xirivella, es la cuestión de los plazos para su resolución. "Desde la FVMP mandamos una carta para la ampliación de plazos pero se nos dijo que no se iba a hacer. El plazo finaliza a finales de enero y por tanto muchos vamos a tener que devolver ese dinero incluso con intereses. Se nos dijo que habría una flexibilización a la hora de valorar las memorias pero no nos vale solo una mera declaración de intenciones. Queremos hechos reales", ha resumido.

La indefensión que provoca la falta de presupuestos del Gobierno provoca, según ha indicado Bartual, que "vivamos en un ay porque nuestros remanentes hay veces que podemos utilizarlos o no".

La anunciada constitución de la comisión mixta entre el Gobierno y los municipios también se ha abordado durante esta conversación. "Hace unos días decían que era algo inventado, pero entiendo que el Gobierno debería haber estado desde el primer momento. Tenemos que apartar los colores políticos y centrarnos en las personas, porque los alcaldes hemos estado al pie del cañón y respondemos siempre a los problemas del día a día y esta comisión si hubiese estado el Gobierno desde el primer momento, habría sido otra cosa", ha explicado Bartual.

Por último y más allá de la DANA, la presidenta de la FVMP ha querido poner sobre la mesa otros de los grandes problemas que acusan los municipios valencianos. Ha citado el problema de la vivienda o el de la inmigración, "porque detrás de la inmigración hay personas e historias".

La cuarta edición del foro

EL ESPAÑOL, Invertia y Disruptores celebran estos días el IV Foro Económico de la Comunitat Valenciana, un encuentro presidido por el presidente ejecutivo del periódico, Pedro J. Ramírez, que cuenta también con el nuevo presidente de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca.

Los 40 ponentes realizarán una nueva revisión del impacto de la dana y las labores de reconstrucción, pero tendrán también el cometido de mirar con luces largas al horizonte y reflexionar sobre los retos y proyectos que marcarán el futuro económico de la Comunitat.

El foro, titulado en esta nueva edición La Comunidad Valenciana que viene, reunirá una vez más a los principales dirigentes de la política y la empresa de la autonomía.