Jordi Azorín (Veolia): "Necesitamos una voz única para el agua, como la ha habido para el Corredor Mediterráneo"

En ocasiones el ciudadano se percata de lo dependiente que es ante determinados servicios públicos como el agua cuando desgraciadamente acontecen episodios dramáticos como la dana hace un año.

La gestión de los recursos hídricos es un tema crucial para el futuro, crecimiento y sostenibilidad de la Comunidad Valenciana que debe ser abordado con "una voz única" por parte de la sociedad civil de la región.

Un año después de la tragedia, Jordi Azorín, CEO de Veolia en la Comunitat Valenciana -antes Hidraqua-, y también responsable de la comisión del agua en la patronal CEV, ha reiterado la necesidad de que la región trabaje codo con codo para alcanzar con el tema del agua una unión como la materializada con éxito en la demanda del Corredor Mediterráneo.

Son algunas de las principales reflexiones aportadas este 18 de diciembre por Azorín, durante su intervención en la segunda jornada del IV Foro Económico de la Comunitat Valenciana 'La Comunitat Valenciana que viene' que se celebra en la sede de Innsomnia Hub en la Marina de Valencia.

"Con la iniciativa 'Quiero Corredor Mediterráneo', lo hemos hecho bien la sociedad valenciana. Hemos ayudado a potenciarlo. En el agua nos falta hacer lo mismo", ha defendido.

"Lo que vengo intentando hacer desde la CEV es conseguir una voz única en el agua, porque si nos peleamos entre diferentes usos, comunidades de regantes, diferentes trasvases… no es el camino. Queremos una unión. El agua es un problema estructural de la Comunidad Valenciana y debe ser analizado en su conjunto", ha reiterado en el escenario del foro económico.

Azorín, que ha concurrido este año en la cuarta edición tras el cambio de marca de Hidraqua a Veolia, ha destacado su satisfacción por la reacción y compromiso de la compañía para superar los ingentes retos que supuso la dana. La empresa afrontó el desafío de devolver el suministro hídrico a 250.000 habitantes de poblaciones como Picanya,Torrent, Alfafar o Aldaya.

"Sabíamos que la solución no era fácil: la dana se llevó puentes, viaductos por donde iban las cañerías… Y estoy muy orgulloso de lo que hicimos".

Jordi Azorín, CEO de Veolia en la Comunitat Valenciana

Las cifras así lo avalan. Veolia logró que en 24 horas "el 85% de la población" cuyos recursos hídricos gestionaba directamente tuviera de nuevo agua.

Por otra parte, Azorín ha puesto sobre la mesa el punto de inflexión que imprime la digitalización en la compañía, una herramienta con la que vienen trabajando desde hace años. "Con los Next Generation salió el PERTE de Digitalización del Agua y conseguimos 20 millones de euros en la Comunidad Valenciana para digitalizar esta tarea".

Con esta herramienta, Veolia gana eficiencia en "la falta del agua y en el exceso de agua". Y es que la sequía y los episodios de inundaciones se han ido presentando en los últimos años en la región.

"La Comunidad Valenciana sufre un serio problema de sequía, cuidamos cada gota del agua. Los PERTE han ido para mejorarlo a través de la reutilización del agua; en la agricultura, pero también en la prevención de incendios y otros usos". Además, la digitalización les ayuda a "controlar la calidad del agua, en vertidos a río".

Por último, Azorín se ha mostrado muy satisfecho con el reconocimiento recibido en Veolia por parte del Colegio de Ingenieros Industriales.

"Nos hizo mucha ilusión. Nosotros estamos para ayudar a los ayuntamientos en los que estamos presentes. Cada vez en más cosas. Antes sólo con el tema del agua, ahora a descarbonizarse, a dar una nueva vida a los residuos", ha concluido.

Foro EL ESPAÑOL: cuarta edición

Los días 17 y 18 de diciembre, EL ESPAÑOL, Invertia y DISRUPTORES organizan el IV Foro Económico de la Comunitat Valenciana 'La Comunitat Valenciana que viene', celebrado en Innsomnia Hub en la Marina de Valencia.

Este encuentro cuenta con la participación de altos cargos de la Administración autonómica, entre ellos Juan Francisco Pérez Llorca, presidente de la Generalitat Valenciana; Susana Camarero, vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Juventud e Igualdad de la Generalitat Valenciana y José Luis Díez Climent, vicepresidente segundo y conseller de Presidencia de la Generalitat Valenciana, entre otros.

El foco de la presente edición está puesto en el desarrollo económico y social de la autonomía tras el impacto de la dana, contando con más de medio centenar de ponentes de las distintas administraciones del Estado, autonómicas, provinciales y locales, líderes de los agentes sociales, presidentes y directores de las principales empresas, multinacionales tecnológicas y startups que darán a conocer con detalle los proyectos que lideran y su visión de futuro.