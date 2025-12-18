Amparo Folgado, alcaldesa de Torrent, emplaza a la CHJ a "actuar de manera urgente" en el barranco de L'Horteta

"El barranco de L'Horteta llevaba mucha más agua que la Rambla del Poyo en la dana del 29 de octubre de 2024", asegura Amparo Folgado. Es por ello que la alcaldesa de Torrent ha emplazado a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) a acometer las obras en el cauce para evitar futuras riadas.

Así lo ha reivindicado la primera edil de la localidad valenciana de Torrent durante su intervención en el IV Foro Económico Valenciano organizado por EL ESPAÑOL en colaboración con Invertia y Disruptores.

"Pedimos a la CHJ que actúe de forma clara y urgente en el barranco de L'Horteta", ha reivindicado Folgado tras apuntar que un informe elaborado por la Universitat Politècnica de València destacaba el impacto del caudal de este cauce en la riada del pasado año.

Durante su intervención en el Foro Económico, Folgado ha hecho balance de la situación del municipio más de un año después de la tragedia y ha destacado que la gran mayoría de infraestructuras "se encuentra ya en pleno uso".

Sin embargo, todavía quedan por resolver cuestiones con respecto a aspectos ciudadanos y de comunicaciones.

"Nos queda poner en funcionamiento una pasarela peatonal; falta por resolver la reconstrucción de algunas zonas afectadas y el derribo de algunas casas, además de parte importante de cuestiones ciudadanas como acceso a la vivienda", ha apuntado Folgado.

Amparo Folgado, alcaldesa de Torrent

En este sentido, para abordar las últimas fases de la reconstrucción de Torrent 14 meses después, junto con la demanda al organismo de cuenca dependiente del Gobierno, la alcaldesa de Torrent ha celebrado el compromiso de Sánchez con la comisión mixta.

Para ella, se trata de una medida "necesaria" pero que debe contar con "un diálogo claro". De la misma manera ha destacado que, al contrario que la Generalitat Valenciana, cuyas actuaciones han sido "muy rápidas", todavía queda trabajo por hacer desde el Ejecutivo.

"Hace falta una mayor rapidez en las actuaciones, sobre todo para la prevención ante futuras inundaciones", ha apuntado.

Planes de emergencia

"Cuando llega una alerta roja lo primero que entra es una prudencia y decidir sin saber lo que va a pasar", ha subrayado Folgado al ser preguntada sobre las alertas rojas del pasado fin de semana.

En esta línea, la primera edil ha comunicado que ya cuentan con los planes de emergencia aprobados para futuras ocasiones, pero que en una posible urgencia, es "prioritario trasladar la información a los ciudadanos".

Por último, ha reivindicado que "los sistemas de alerta deberían ser comunes a todos los municipios afectados". "Debería instalarlos la CHJ y dar el aviso certero del barranco", ha asegurado.

