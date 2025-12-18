Agustín Pérez, CEO de Atitlan: "Hacer residencias de estudiantes nos permite construir más viviendas"

El CEO de Atitlan Desarrollos Inmobiliarios, Agustín Pérez, ha asegurado este jueves que las administraciones son "muy sensibles" a intentar acelerar los trámites que permitan construir viviendas, pero las reformas que se desarrollan, sin embargo, "son muy poco ambiciosas".

Así se ha pronunciado en su intervención en la segunda jornada del IV Foro Económico Valenciano organizado por EL ESPAÑOL en colaboración con Invertia y Disruptores, donde ha afirmado que aunque "siempre se habla de simplificaciones, el tamaño del problema con la vivienda que tenemos actualmente obliga a que el debate se aborde a nivel estatal".

Por ello, Pérez ha instado a las administraciones a alcanzar un "pacto que permita a todas las comunidades ofertar vivienda y servicios" donde no la hay y existe una necesidad. "Tenemos que tener instrumentos que nos permita dar respuesta a esa demanda actual", ha manifestado el CEO.

Atitlan, junto a sus socios del fondo británico Hayfin Capital, desarrollarán en los próximos años el denominado PAI del Grao, un gran proyecto urbanístico de 380.000 metros cuadrados que prevé la construcción de 3.204 nuevas viviendas sobre los antiguos terrenos del circuito de Fórmula 1.

El proyecto, en el que la compañía invertirá más de 150 millones para transformar una antigua zona industrial, permitirá también desarrollar más de 60.000 metros cuadrados de oficinas "para empresas que quieren venir". "Es el mejor sitio para poder tener una oficina y es lo que las empresas que vienen ahora demandan", ha dicho Pérez.

El plan también contempla 800 viviendas de protección oficial y una gran infraestructura verde, dado que "reurbanizará toda la parte del viejo cauce del Turia y conectar Valencia con el mar". "Hoy lo conectamos solo por la avenida Francia, pero ojalá haya un soterramiento de las vías de Serrería para ese gran proyecto para poder, así también, mejorar la riqueza de la ciudad", ha deseado el CEO de la compañía.

Además de viviendas para uso residencial, Atitlan también desarrolla actualmente otros planes que pretenden dar respuesta a las demandas que tiene la ciudad, como por ejemplo el desarrollo de proyectos de coliving para ofrecer alojamiento para estudiantes.

"Valencia es la ciudad donde viven más estudiantes en residenciales", ha asegurado Pérez. "Nos faltan 5.000 habitaciones para dar respuesta a la demanda solo para cubrir el estándar que tenemos", ha añadido.

El desarrollo de proyectos de este tipo, según ha explicado, impacta en el mercado del precio de la vivienda, especialmente en aumento desde la pandemia de la covid-19. "Un servicio repercute en el otro, obviamente", ha asegurado. Pero a su vez, permite la construcción de más viviendas de uso residencial.

El CEO de Atitlan Desarrollos Inmobiliarios también se ha pronunciado sobre el desarrollo urbanístico del Nou Mestalla, un proyecto "complicado sin duda por la situación del club".

No obstante, según sus palabras, "era necesario dar respuesta a lo que era una necesidad para que el estadio, una vez estuviera finalizado, no tuviera un agujero de muchos metros justo al lado".

