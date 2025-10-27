Pedro J.: "La mayor negligencia de la dana fue la de quien no hizo las obras hidráulicas que hubieran evitado tragedia"

El presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL, Pedro J. Ramírez, critica en el V Foro Económico Español de Alicante la falta de inversión del Estado bajo el Gobierno de Pedro Sánchez: "La mayor negligencia de la dana fue la de quien no hizo las obras hidráulicas que hubieran evitado tragedia".

Responde de esta manera a las declaraciones de Sánchez de este domingo, que atribuye la responsabilidad de lo sucedido el 29 de octubre en la provincia de Valencia al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón.

Un repaso a las cifras que llegan desde el Ejecutivo Central en el que el director también recuerda que "en los casi ocho años de Sánchez en la Moncloa son 700 millones los invertidos en la provincia de Alicante ¿qué pasa? ¿sois la provincia traidora?".

La sede de esta quinta edición del foro, Casa Mediterráneo, representa tres claves con las que analiza la situación de la provincia de Alicante. Primero, la conexión histórica que tuvo el territorio con la modernidad desde el siglo XIX. Segundo, porque nació con el impulso privado y tercero porque en esta entidad colaboran las tres administraciones públicas.

"Cuando hay voluntad política, un propósito como el de servir de plataforma de política exterior en la proyección de la Comunitat Valenciana y Alicante al exterior, es una paradoja que puedan colaborar aquí y no están dispuestas a colaborar para construir tantas casas en el Mediterráneo", razona.

Por eso critica duramente que "el hecho de que no se haya creado un consorcio ni que haya una colaboración activa y permanente para la reconstrucción de los efectos devastadores de la dana" porque "dice muy poco de la voluntad política y de la actitud con la que el Gobierno de España está actuando ante los intereses generales de los ciudadanos y en especial los de la Comunidad Valenciana".

Pedro J. Ramírez, presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL

Ramírez recuerda la entrevista de Carlos Mazón publicada por EL ESPAÑOL este domingo en la que el presidente de la Generalitat lamentaba "que no se ha movido ni un papel". Y como razona el director, "se han movido muchos papeles, todos ellos en la misma dirección y con el mismo propósito", el que resumía Sánchez atribuyendo "que las muertes fueron la consecuencia de la negligencia de uno. Y no podía creerlo que hiciera esa caricatura frívola de una tragedia de esa dimensión".

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.