Wake Up, Spain!, en directo | Siga las intervenciones de la tercera jornada de la IV edición del Foro Económico Español

El presidente ejecutivo de Oesía, Luis Furnells, ha lanzado un alegato en favor de que el entorno de las alianzas geoestratégicas españolas, principalmente la Europea y la OTAN, operen "de manera más coordinada [...] al servicio de la autonomía estratégica".

"Estamos en un entorno, con unas alianzas como la Europea o la OTAN, que no están marcando el camino, y tener el camino marcado nos ayuda a saber hacia dónde tenemos que ir, pero tenemos que hacerlo de manera coordinada", ha resaltado Furnells. "Que no compremos cada uno lo suyo, no tengamos 178 sistemas de armas diferentes, como tenemos en Europa. No podemos ir solos".