El Partido Popular, absuelto por la destrucción de los ordenadores de Bárcenas

El magistrado del Juzgado de lo Penal número 31 de Madrid, Eduardo Muñoz de Baena, acaba de dictar una sentencia en la que absuelve al Partido Popular de dos delitos de daños informáticos por la destrucción de dos ordenadores del extesorero de dicho partido, Luis Bárcenas, sobreescibiéndolos y rayándolos hasta 35 veces. El juez considera que no hay pruebas suficientes para afirmar que los dispositivos contenían información sobre la financiación irregular del partido, más allá de las declaraciones del propio Bárcenas, y considera además que uno de los dispositivos era del partido y el otro no se ha podido determinar si era del PP o de Bárcenas.

El magistrado también absuelve de los dos delitos de daños informáticos y uno de encubrimiento a la tesorera del PP, Carmen Navarro, al responsable jurídico, Alberto Durán y al informático de la formación, José Manuel Moreno, de los que les acusaban Izquierda Unida-Los Verdes, Asociación de Abogados Demócratas de Europa (ADADE) y Observatori Desc, las acusaciones populares del caso, y por los que solicitaban cuatro años y seis meses de prisión para cada uno de ellos y una multa de 11 millones de euros al PP.

Según las acusaciones, el partido destruyó los discos duros en 2013, una vez había estallado el caso Gürtel sobre la presunta financiación irregular del partido y que instruía el juez Pablo Ruz de la Audiencia Nacional. Las acusaciones populares, y no la Fiscalía, que no acusaba y pedía la absolución del partido, sostuvieron que hicieron algo así para ocultar la información sobre la 'caja B' del PP.

Bárcenas, testigo

El propio Bárcenas, que declaró como testigo durante el juicio, sostuvo que los dos dispositivos Toshiba y Apple que fueron destruidos eran de su propiedad y no del partido (como defendió el PP) y que contenían la información de la financiación irregular del PP que reclamó el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 y que no pudo entregar puesto que los ordenadores no le fueron entregados por el partido en el que trabajó durante décadas y que fueron destruidos.

El PP, con la 'protección de datos'

El Partido Popular, representado en el banquillo por la abogada María Massó del despacho Baker&McKenzie, defendió en cambio que después de que Luis Bárcenas fuera despedido, se procedió al borrado del contenido de los dos ordenadores que utilizó y que eran propiedad del partido. Para ello, según sostuvo la letrada, se atuvieron a las normas que marcaba la Ley de Protección de Datos y que había recomendado una auditoría externa. El responsable de informática, José Manuel Moreno, fue quien se encargó de dicho borrado.

El magistrado Muñoz de Baena toma la decisión de la absolución ciñéndose a la falta de pruebas del contenido de los dispositivos, que es imposible recuperar y que sólo la declaración de Bárcenas podría sostener que contenían dicha información sobre la 'caja B'.