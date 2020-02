El PSOE permite a un senador 'indepe' dar charlas en un colegio pero se lo impide a Vox

La cuestión del adoctrinamiento en las aulas vuelve a la agenda política. Pero no de la mano del pancatalanismo ni a través de la inmersión lingüística, sino del medio ambiente.

El gobierno de coalición formado por el PSOE y Més per Mallorca -una alianza entre el PSM, Entesa per Mallorca e Iniciativa Verds- permitió al senador Vicenç Vidal Matas dar una conferencia sobre "cambio climático" en el Instituto Gabriel Comas i Ribes del municipio mallorquín de Esporlas ante alumnos menores de edad.

El propio senador de Més per Mallorca compartió su visita en el centro a través de las redes sociales: "Una mañana diferente y muy interesante con el alumnado del CEIP Gabriel Comas i Ribes, la escuela pública de Esporlas hablando de medio ambiente, cambio climático y reciclaje con unos niños y niñas animados, críticos y curiosos".

Un dematí diferent i molt interessant amb l'alumnat del CEIP Gabriel Comas i Ribes, l'escola pública d'Esporles parlant de medi ambient, canvi climàtic i reciclatge amb uns nins i nines engrescats, crítics i curiosos. He passat un guster. pic.twitter.com/AzzKYoqqJx — Vicenç Vidal Matas (@vidalmatas14) February 21, 2020

Vox ha anunciado que preguntará al consejero de Educación, Martí March, por qué se ha autorizado una visita y charla del senador independentista.

Doble rasero

Según la formación de Santiago Abascal, desde la Consejería y el Parlamento balear se han puesto todo tipo de trabas desde hace meses a su petición de visitar los centros de las islas, un derecho que reconoce el Reglamento del Parlamento.

"Nos ponen pegas, nos dicen que no podemos ir en horario lectivo... Desde el minuto uno hemos dicho que no queremos interactuar con los alumnos, y ahora nos asombra ver que para el senador Vidal no hay ningún problema en hablar con menores e incluso en grabarse un vídeo para redes sociales”, han detallado.

Vidal Matas es conocido por sus posiciones a favor de la libertad de los dirigentes condenados por sedición o por cuestionar el modelo de Transición de 1978. En su momento, PP de Baleares pidió la dimisión del senador por sus críticas a la sentencia del Tribunal Supremo a los líderes del procés independentista.

A favor de los presos

El presidente y portavoz parlamentario del PP, Biel Companys, solicitó la reprobación de Vidal al considerar que un "representante elegido" para la Cámara Alta debe representar los intereses de todos los ciudadanos de baleares y que no procedía ausentarse de su escaño en el Senado en protesta por la sentencia del Supremo.

Venim de lluny. La Transició no va ser gens modèlica i el franquisme va continuar https://t.co/0Tmk5PiAoE als aparells de l'estat. Ens oposàrem a la Constitució del 78. 40 anys després seguim lluitant per l' #autodeterminacio i la #justícia social i ambiental. #HoTornaremAFer pic.twitter.com/7v0YmLlnkZ — Vicenç Vidal Matas (@vidalmatas14) October 14, 2019

En las redes sociales Vidal Matas ha exhibido también sus posiciones que cuestionan la democracia española.

En la misma línea, ha participado en manifestaciones luciendo el símbolo del lazo amarillo en favor de los dirigentes independentistas condenados.

"Inaceptables"

Desde el Departamento de Educación tacharon de "inaceptables" los intentos por parte de determinadas formaciones de "poner en entredicho" el buen funcionamiento de los institutos públicos y su personal docente.

Ante la propuesta por parte de Vox de visitar los centros, Educación planteo visitas en horario no lectivo para garantizar el derecho de los diputados a acceder a dependencias públicas sin que se viera limitado el derecho del alumnado a "a la educación libre de cualquier presión externa".

Por esta razón, ha suscitado las críticas que el gobierno de Francina Armengol permitiera a un dirigente de su partido acceder a las aulas e interactuar con el alumnado.