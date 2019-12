Isabel Celaá afirma que es "obligación" del Gobierno negociar con ERC y PDeCAT porque "existen"

La portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Celaá, considera que es una "obligación" del Ejecutivo negociar con el "soberanismo catalán", si bien aclara que "negociar no es renunciar a los principios".



Celaá hace esta reflexión en una entrevista publicada este domingo por el Diario Vasco al ser preguntada sobre si "el Gobierno está cómodo negociando con el soberanismo catalán" la eventual investidura del líder socialista, Pedro Sánchez, como próximo presidente del Ejecutivo.



"Es su obligación. Negociar no es renunciar a los principios. La tarea de la política es, efectivamente, encauzar las diferencias, las discrepancias, a través del diálogo y asentarlas en una convivencia pacífica", responde la portavoz a esta cuestión.



En otro momento de la entrevista, Celaá advierte de que "ERC y el soberanismo catalán necesitan también conversar con el resto". "ERC existe y el PDeCAT existe. ¿Debemos aislarlos o debemos conectarlos? Nosotros estamos en la conexión", sentencia.



Respecto a la investidura, sostiene que "será pronto". "Habrá investidura y habrá Gobierno", recalca antes de señalar que "se trabaja" para que todo esto se produzca "cuanto antes", al tiempo que descarta "radicalmente" la posibilidad de unas nuevas elecciones generales.



Sobre las negociaciones con ERC, insiste en que van "por sus cauces" ya que "continúan y van razonablemente bien". "Lo que pasa es que cada cual tiene sus ritmos. Hay fuerzas políticas que tienen ritmos distintos a otras y más complejidad en su interior para trabajar o confirmar voluntades", explica.



En cuanto a las alegaciones ante el Tribunal Supremo a la sentencia de Luxemburgo sobre la inmunidad del líder de ERC encarcelado, Oriol Junqueras, Celaá recalca que la Abogacía del Estado "es lo suficientemente experta y profesional como para no dejarse condicionar de ninguna de las maneras".



La portavoz alude igualmente al proyecto de reforma estatutaria del País Vasco, para asegurar que "tendría mucho más recorrido para ser aprobado en las Cortes Generales" si se "sacara el derecho a decidir" de esta iniciativa.