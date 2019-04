Arrimadas descarta el pacto con Sánchez: "No negociaremos nada que le haga presidente"

Apenas veinticuatro horas después del cierre de los colegios electorales, Inés Arrimadas ha descartado pactar con Pedro Sánchez. La portavoz nacional de Ciudadanos ha aseverado que no habrá "ningún tipo de negociación" que sirva para apuntalar la presidencia del líder socialista: "No habrá pacto de gobierno, por supuesto; pero tampoco de investidura".

La todavía líder de la formación liberal en Cataluña, que desembarcará en el Congreso esta legislatura, ha reconocido que Rivera se sentará con Sánchez -si éste se lo pide-, pero nunca para hacer concesiones que le consoliden en Moncloa. Esta mañana, el secretario general naranja, José Manuel Villegas, admitía un tanto críptico que podrían negociarse cuestiones de Estado. Arrimadas, en rueda de prensa, no ha especificado cuáles, pero ha insistido en que no tendrán que ver con la formación o permanencia del actual Gobierno.

Arrimadas ha celebrado el "crecimiento exponencial" de Ciudadanos, que ha aumentado un 80% si se la medición se refiere a los escaños de 2016. No obstante, ha reconocido que su partido "no ha cumplido" uno de los "objetivos principales": "Sumar lo suficiente como para echar a Sánchez".

Arrimadas: “Quizás nos tengamos que esperar un tiempo mientras el señor Sánchez hace algunos estropicios”

En ese punto, la portavoz nacional ha recriminado al PP su "naufragio", que les ha "impedido" gobernar España. "Nosotros seremos los líderes de la oposición, otros estarán solucionando sus líos internos", ha desgranado. Arrimadas, igual que Rivera anoche, ha descrito los resultados como la consolidación del "centro": "Tras las próximas elecciones, gobernaremos España".

La felicitación de Rivera a Sánchez, ha desvelado Arrimadas, tan sólo ha sido pública. "No, no han hablado", ha asegurado en respuesta a las preguntas de los periodistas. "No se ha producido ninguna conversación". Una muestra de que la conexión entre ambos líderes quedó inhabilitada hace ya meses. Desde que Sánchez llegó a Moncloa, no se ha sentado a la mesa con Rivera.

"Sánchez ya tiene su gobierno hecho"

A modo de recopilación, Arrimadas ha enarbolado este eslogan para justificar su portazo al PSOE: "Sánchez pacta con Torra, Bildu y Puigdemont. Además, llama fachas a quienes llevan una bandera de España".

La portavoz nacional de Ciudadanos ha dicho que Sánchez ya tiene preparado su Gobierno "con Podemos y los separatistas": "Los números le dan. Es nefasto para el país. Nosotros estaremos en frente y representaremos a todos esos españoles que nos han votado".

Aunque no ha entrado en detalles, Arrimadas ha ironizado: "Seamos sinceros, ya lo tienen hecho. Quieren hacerse los remolones. Nosotros nos opondremos hoy y gobernaremos mañana".

Tal y como ha venido haciendo en campaña, Arrimadas ha espetado: "Los separatistas están contentos y más fuertes porque va a gobernar Sánchez". Los dirigentes de Ciudadanos culpan al presidente de haber inflado a Vox, lo que ha movilizado a la izquierda, pero también al nacionalismo.