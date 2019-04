El debate electoral, en vivo: PP y Cs, ante su oportunidad de recortar distancias con Sánchez

"El presidente del Gobierno no tiene más remedio que contestar a la pregunta de los indultos que no contestó la ministra de Hacienda en el debate a seis", apunta el directo de EL ESPAÑOL, que participa en la tertulia previa al debate en RTVE. Además, Pedro J. Ramírez ha destacado como "un hito" que "por primera vez" los candidatos a La Moncloa "no pertenecen a la generación de la Transición".