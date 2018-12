Abascal acusa a Cs de preferir a "los comunistas aliados de Otegi antes que al partido de Ortega Lara"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha descartado el apoyo de su partido a PP y Cs para arrebatar el gobierno de la Junta al PSOE tras ver la fotografía, tomada en la estación de tren de Jerez, en la que se puede ver a los líderes de Cs y Podemos en Andalucía, Juan Marín y Teresa Rodríguez, respectivamente, tomando un café mientras abordan la composición de la Mesa del Parlamento.

Colocado el cordón sanitario. Cs rechaza sentarse con el partido de Ortega Lara, pero se sienta con los comunistas aliados de Otegui y de Torra. Así no se puede construir y no se va a construir una mayoría alternativa en Andalucíahttps://t.co/1KDcSg1uF1 — Santiago Abascal (@Santi_ABASCAL) 25 de diciembre de 2018

A través de su cuenta en Twitter, Abascal ha reaccionado a la imagen con el siguiente comentario: "Colocado el cordón sanitario. Cs rechaza sentarse con el partido de Ortega Lara, pero se sienta con los comunistas aliados de Otegui y de Torra. Así no se puede construir y no se va a construir una mayoría alternativa en Andalucía".

Vox es uno de los mayores escollos en la negociación entre PP y Cs para cerrar de forma definitiva una etapa de cuatro décadas de socialismo en la región. Los 'populares', en voz de su presidenciable, Juanma Moreno, criticaron a los 'naranjas' por tratar de evitar al partido de Abascal incluso contemplando la abstención del PSOE.

El PP, por contra, no ha escondido en ningún momento que no tiene problema en que Vox participe en el proceso, como sí rechaza cualquier papel del PSOE que no sea limitarse a ejercer de oposición.