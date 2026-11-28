El PSOE cierra en campaña en Lorca apelando al voto útil: "Solo votando al PSOE seremos capaces de parar a la ultraderecha"

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LO ESENCIAL Las claves El PSOE celebra su acto central de cierre de campaña en Lorca apelando al voto útil para frenar a la ultraderecha y evitar perder derechos conquistados. Francisco Lucas llama a la movilización ciudadana en la Región de Murcia para seguir avanzando frente a la involución que representan las políticas de Vox. María González Veracruz denuncia la postura de la derecha ante la violencia machista tras el reciente feminicidio de Verónica en Bullas. La candidatura socialista defiende los avances de la última legislatura, destacando las medidas de apoyo económico a pymes y a 2,6 millones de autónomos.

El PSOE ha celebrado su acto central de cierre de campaña en Lorca en el Parque San José. El secretario general regional y delegado del Gobierno, Francisco Lucas Ayala, ha pedido "movilización" frente "a la involución" que suponen las políticas de extrema derecha de Vox.



"Los derechos cuestan mucho conquistarlos, pero basta un día para perderlos", según ha remarcado Lucas, en un acto que ha contado con las intervenciones de la cabeza de lista al Congreso por Murcia, María González Veracruz, junto a Irene Jódar Pérez e Isabel Casalduero Jódar.



"Este domingo, en la Región de Murcia, haz que tu voto cuente. Vota para seguir avanzando. Vota pensando en tu presente y en tu futuro".

La candidata González Veracruz se ha mostrado esperanzada con las posibilidades de la candidatura del PSOE de Pedro Sánchez: "Estos días sintiendo la fuerza de la gente de la Región de Murcia". “Solo votando al PSOE seremos capaces de parar a la ultraderecha, lo demás es fragmentar a la izquierda”.

Frente a la involución, movilización. Los derechos cuestan mucho conquistarlos, pero basta un día para perderlos. Este domingo, en la Región de Murcia, haz que tu voto cuente. Vota para seguir avanzando. Vota pensando en tu presente y en tu futuro. #VotaConFuerza #VotaPSOE https://t.co/mQ1MV4KSiK — Francisco Lucas (@Lucassayala) November 27, 2026

La candidata número 1 al Congreso de los Diputados, María González Veracruz, ha tenido palabras que aluden a Verónica, la última víctima de un crimen machista en la Región de Murcia, cuya expareja, José 'El Gitano', la apuñaló el miércoles 25 de noviembre: Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

"La derecha nos manda callar a las mujeres y la ultraderecha se niega a condenar la violencia machista", según ha criticado la candidata socialista, ante la negativa de Santiago Abascal en el debate a cuatro, a condenar la violencia de género y el feminicidio de Bullas.

"Esto es lo que nos jugamos el 29 de noviembre: o el país de la coalición machista o el de un gobierno de progreso que apueste por la igualdad y los avances".

González Veracruz ha recordado que durante la última legislatura, el Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez ha rebajado el IRPF a 2,6 millones de autónomos, que podrán deducir el doble por los gastos difíciles de justificar, además de que, quien facture menos de 85.000 euros, podrá hacer una sola declaración de IVA al año, en lugar de cuatro.

"Pido el voto a los ciudadanos de la Región de Murcia para seguir apoyando la economía social, a los autónomos y a las pymes".