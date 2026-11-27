El presidente del Gobierno regional y líder de los populares murcianos, Fernando López Miras. PP

Miras movilizará a 5.500 militantes del PP en los colegios electorales: "España se merece funcionar, hay ganas de cambio"

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LO ESENCIAL Las claves Fernando López Miras movilizará a 5.500 interventores y apoderados del PP en los colegios electorales de la Región de Murcia el próximo 29 de noviembre. El líder del PP autonómico concluye una campaña con más de 250 actos, afirmando que "hay ganas de cambio" y defendiendo que España merece volver a funcionar con Alberto Núñez Feijóo. López Miras destaca las promesas de Feijóo para Murcia, incluyendo un plan nacional de agua, una financiación justa e infraestructuras del siglo XXI. El presidente murciano critica la gestión de Pedro Sánchez, denunciando el recorte al Trasvase Tajo-Segura, un modelo de financiación autonómica desfavorable y deficiencias en las infraestructuras ferroviarias.

Fernando López Miras movilizará el 29 de noviembre a 5.500 interventores y apoderados en los colegios electorales de los municipios de la Región de Murcia.

La cifra supone un hito movilizador en comicios electorales para los populares murcianos, tras realizar más de 250 actos durante la campaña electoral que acaba este viernes, con el secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, participando en mítines en Murcia, Cartagena y Lorca.

El presidente de la Región de Murcia y líder del PP autonómico subraya que "hay ganas de cambio" y para ello hay que ejercer el derecho al voto el domingo. "España merece volver a funcionar". "Y lo hará con la gestión, experiencia y dignidad del presidente Alberto Núñez Feijóo".

López Miras recalca que el candidato popular es la mejor opción para los intereses de la Región de Murcia por los "compromisos" que ha verbalizado durante la campaña: "un plan nacional de agua", "una financiación justa" e "infraestructuras del siglo XXI".

España merece volver a funcionar. Y lo hará con la gestión, experiencia y dignidad del presidente @NunezFeijoo. https://t.co/7lTNmcHFM9 — Fernando López Miras (@LopezMirasF) November 27, 2026

El barón autonómico del PP murciano ha hecho balance de la campaña y sostiene que Núñez Feijóo "ha puesto frente al espejo a un presidente incapaz que ha hecho retroceder a España".

"Su deshonroso mérito ha sido levantar un muro de división y enfrentamiento entre los españoles”.

“España hoy es peor que hace ocho años y los españoles viven peor que antes de que Pedro Sánchez llegase a sus vidas", según López Miras que ha apoyado sus palabras en el incremento de los impuestos, el encarecimiento de la cesta de la compra, las dificultades para acceder a una vivienda y el deterioro del servicio ferroviario por los accidentes de Adamuz y Urda.

"Asignaturas pendientes"

En cuanto a los temas domésticos, el presidente murciano también ha hecho balance del cierre de legislatura y ha lamentado que estos ocho años de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno central, se cierran con "asignaturas pendientes" para la Región de Murcia.

"La amenaza de cierre del Trasvase Tajo-Segura ha estado más cerca que nunca". "Se empieza con el recorte, se sigue con ese cierre parcial por obras y se termina diciendo que los trasvases no garantizan el agua", según ha denunciado el líder del PP murciano.

En cuanto a las infraestructuras, López Miras ha resumido la gestión de Sánchez así: "Un AVE decepcionante, cinco años sin cercanías, cuatro años con la línea Cartagena-Chinchilla cerrada y un Corredor Mediterráneo de segunda que no vamos a permitir”.

A todo ello, López Miras suma el agravio en materia de financiación autonómica, “con un modelo pactado con Junqueras” solo para Cataluña.