Fernando López Miras, líder del PP murciano, en el acto de precampaña celebrado esta sábado en La Unión, junto a Francisco Bernabé, cabeza de lista al Senado. PP

Miras critica a Sánchez por convertir la vivienda en un "artículo de lujo" y anima a "juzgar" su gestión el 29N

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LO ESENCIAL Las claves Fernando López Miras pide juzgar en las urnas la gestión de Pedro Sánchez, criticando ocho años de desidia, deterioro de servicios públicos y corrupción. El presidente murciano acusa al Gobierno central de convertir la vivienda en un "artículo de lujo" y señala que la oferta de alquiler ha bajado un 20% en la Región. López Miras contrapone las políticas de Sánchez con las de Murcia, destacando el Aval Joven, 16 millones para alquiler y el Decreto de Vivienda Asequible. En Cartagena, denunció la llegada de pateras por la falta de recursos de la Guardia Civil y la pasividad estatal ante las mafias de la inmigración ilegal.

Fernando López Miras sigue apurando los últimos días de la precampaña electoral con un discurso centrado en ayudar a Alberto Núñez Feijóo a llegar al Palacio de la Moncloa y eso pasa por centrar parte de sus mensajes en la "corrupción" de Pedro Sánchez.

“Ya no valen las dimisiones: el 29 de noviembre los españoles tienen que juzgar a Pedro Sánchez y sus ministros", tal y como ha recalcado el presidente de la Región de Murcia y líder de los populares murcianos, en un acto de precampaña celebrado este sábado en La Unión.

“Ocho años de desidia y corrupción han tenido sus consecuencias: deterioro de los servicios públicos y de las infraestructuras, y pérdida del poder adquisitivo de las familias ante la subida de precios de productos básicos, como los alimentos, la energía o los combustibles".

Tal y como ha reflexionado López Miras, en alusión a los casos Koldo y Ábalos que durante esta legislatura han sacudido la estructura orgánica del PSOE, así como al propio Ministerio de Transportes con corruptelas que ahora salpican a ADIF, en la diana de dos investigaciones de la Fiscalía Europea por la supuesta malversación de ayudas destinadas a mejorar y renovar la seguridad del sistema ferroviario.

López Miras ha protagonizado este acto junto a Francisco Bernabé, cabeza de lista al Senado por la Región de Murcia. El líder de los populares murcianos también ha dedicado una parte de su intervención a la vivienda, justo uno de los argumentos de campaña del PSOE.

"Pedro Sánchez ha convertido la vivienda en un artículo de lujo para los jóvenes mientras socialistas de la Región se han forrado con los desahucios y fondos buitre", según ha lamentado López Miras, al tiempo que ha aportado datos. "El 20% de las viviendas para alquiler han desaparecido en la Región tras los últimos decretos del Gobierno de Sánchez".

La principal preocupación

El barón autonómico del PP ha recordado que antes de que el PSOE se situara al frente del Gobierno, la vivienda ocupaba el puesto 16 en el ranking de preocupaciones de la sociedad y ahora ostenta el "primer puesto de las preocupaciones de los españoles".

“Después de asegurar que la vivienda era una prioridad para ellos, Sánchez ha hecho justo lo contrario de lo que era necesario para que haya viviendas”. “Justo lo contrario de lo que, por ejemplo, ha hecho el Gobierno de la Región de Murcia, con medidas como el Aval Joven a la primera vivienda, 16 millones de euros en ayudas al alquiler, o el Decreto de Vivienda Asequible para construir 25.000 viviendas en cinco años en la Región".

López Miras ha insistido en la importancia de que los militantes y simpatizantes se movilicen durante la campaña electoral: "El 29 de noviembre nos jugamos muchísimo".

Prueba de ello es que el líder de los populares murcianos ha celebrado otro acto de precampaña, este domingo, esta vez en la ciudad portuaria, para seguir apelando a la movilización del electorado. "Faltan 21 días. En Cartagena hay ganas de hacer presidente a Núñez Feijóo", según ha remarcado en su cuenta de 'X'.

Faltan 21 días. En #Cartagena hay ganas de hacer a @NunezFeijoo presidente. https://t.co/yyE0XO5lTk — Fernando López Miras (@LopezMirasF) November 8, 2026

"Hoy estamos peor que hace ocho años porque Sánchez se ha preocupado de sus problemas antes que de los de todos los españoles", tal y como ha insistido López Miras, en alusión a los casos de corrupción que tienen al PSOE en la diana.

El barón autonómico del PP ha recordado a los asistentes al acto de este domingo, alguno de los problemas seculares que vive Cartagena, como el incremento de la llegada de pateras por la reactivación de la ruta de Argelia, debido a dos factores: la crisis humanitaria de Ceuta y la falta de medios del Servicio Marítimo de la Guardia Civil.

El déficit de recursos del Instituto Armado favorece que las mafias de la inmigración ilegal, según López Miras, "hayan campado a sus anchas este verano ante la pasividad de Sánchez y las quejas de la Guardia Civil por su falta de recursos humanos y materiales".

"No son unas elecciones más, son cruciales porque no van ya de política, ideología o proyectos como el Corredor Mediterráneo o El Gorguel, sino de seguridad, tranquilidad, confianza y modelo de convivencia. En definitiva, de si hoy estamos mejor que hace ocho años y cambiar esa situación".