Una vista aérea del Ayuntamiento de Santomera. E. E.

Los vecinos de Santomera pagarán un 6,43% menos en la cuota del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica

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LO ESENCIAL Las claves El Ayuntamiento de Santomera reduce la cuota del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) en un 6,43% tras bajar el coeficiente municipal al 1,60. Se recupera la bonificación del 50% para vehículos de más de 25 años y se mantienen las exenciones para históricos, eléctricos e híbridos. La propuesta fiscal para 2027 contempla congelar el IBI, el IAE y el ICIO para aliviar la carga económica de las familias y empresas locales. El alcalde Víctor Martínez destaca la situación económica saneada y la reducción de la deuda municipal sin renunciar a las inversiones.

El Pleno del Ayuntamiento de Santomera ha aprobado una reducción del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM). De forma que los vecinos disfrutarán de una rebaja general del 6,43 % en las cuotas de este tributo.

La bajada ha sido posible tras disminuir el coeficiente municipal del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica del 1,71 al 1,60.

Esta modificación aprobada por el Pleno también incorpora la recuperación de la bonificación del 50 % para los vehículos de más de 25 años que cumplan los requisitos establecidos en la ordenanza municipal. Asimismo, se mantiene la bonificación del 100 % para los vehículos históricos y continuarán vigentes los beneficios fiscales aplicables a los vehículos eléctricos e híbridos.

El objetivo de esta medida es aliviar el esfuerzo económico que soportan familias y profesionales, a causa del encarecimiento de los combustibles y el incremento generalizado del coste de la vida. De hecho, el Ayuntamiento de Santomera pretende culminar la legislatura sin nuevos incrementos en los tipos de estos impuestos, manteniendo una política de estabilidad y contención fiscal a pesar de la evolución del IPC.

Propuesta para 2027

La propuesta fiscal para 2027 mantiene congelados el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) y el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO).

“El Ayuntamiento afronta el último año de la legislatura con una situación económica más saneada, una importante reducción de su deuda y una política fiscal orientada a aliviar la carga tributaria de familias y empresas, sin renunciar a las inversiones que necesita el municipio”, según reflexiona el alcalde de Santomera, Víctor Martínez.