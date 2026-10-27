El Campus Montevida de El Limonar International School Murcia, acogiendo el primer torneo del XX Circuito Escolar Educajedrez. ELIS Murcia

Estudiantes de 30 colegios participan en el campus de ELIS Murcia en el primer torneo del Circuito Escolar Educajedrez

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LO ESENCIAL Las claves Cerca de un centenar de alumnos de unos 30 colegios participaron en el primer torneo del XX Circuito Escolar Educajedrez en el campus Montevida de ELIS Murcia. El torneo reunió a estudiantes desde Infantil hasta la ESO en las categorías Prebenjamín, Benjamín y Alevín-ESO, disputando al menos cinco partidas cada uno. El evento forma parte de un circuito de nueve torneos escolares que se celebrarán en distintos centros educativos de la Región de Murcia durante el curso. La iniciativa, impulsada junto a la Asociación Educajedrez, destaca el valor pedagógico del ajedrez para el desarrollo de habilidades cognitivas, emocionales y valores.

Cerca de un centenar de alumnos procedentes de unos 30 colegios se han dado cita en el Campus Montevida de El Limonar International School Murcia (ELIS Murcia), en La Alberca, para participar en el primer torneo del XX Circuito Escolar Educajedrez, que abre el calendario 2026-27.

La jornada reunió a estudiantes desde tercero de Infantil hasta cuarto de la ESO, distribuidos por edades en las categorías Prebenjamín, Benjamín y Alevín-ESO. El circuito contará con nueve torneos en distintos centros educativos de la Región de Murcia a lo largo de este curso.

Todos los participantes disputaron cinco partidas de ajedrez -como mínimo-. Este formato favorece la participación y la experiencia de un juego relacionado con la asignatura de Matemáticas. Los campeones de cada categoría se determinaron según el número de victorias obtenidas.

Este torneo también puso de relieve el valor educativo del ajedrez. Durante las partidas, los jugadores deben concentrarse, razonar, planificar, resolver problemas y tomar decisiones, analizando distintas opciones y anticipando sus posibles consecuencias.

Además, los estudiantes pusieron a prueba su paciencia y autonomía, la gestión de la frustración y el respeto por las reglas, los rivales y los resultados.

Formación integral

Luis Guerrero, profesor y coordinador de actividades extraescolares de ELIS Murcia, recuerda que "la formación integral de los alumnos implica mucho más que adquirir conocimientos académicos: también supone desarrollar habilidades, aprender a convivir y crecer en valores".

"Por eso, creemos en la importancia de ofrecerles experiencias que permitan trabajar estas dimensiones de forma práctica, y de colaborar con entidades especializadas y de calidad, que aportan su conocimiento y enriquecen sus oportunidades de aprendizaje".

Para ello también es importante la aportación de la Asociación Educajedrez que promueve la enseñanza de este juego en centros educativos de la Región de Murcia, tanto durante el horario lectivo como a través de actividades extraescolares. Entre sus iniciativas figuran circuitos escolares y programas formativos que acercan esta disciplina a alumnos de distintas edades.

La celebración del torneo en este conocido colegio internacional refleja el valor de que los centros educativos colaboren con iniciativas educativas que complementen el aprendizaje académico y contribuyan al desarrollo personal y social del alumnado.