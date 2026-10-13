Miras reivindica el programa CAETRA en Bruselas como "ejemplo en la transformación de la industria de defensa"

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LO ESENCIAL Las claves La Unión Europea ha incluido el programa CAETRA de la Región de Murcia en su Informe Anual sobre el Estado de las Regiones y las Ciudades como ejemplo de innovación en tecnologías duales para uso civil y militar. El presidente murciano, Fernando López Miras, ha destacado en Bruselas que esta iniciativa está impulsando la industria de defensa y generando numerosos puestos de trabajo en municipios como Cartagena. El programa cuenta con la participación de más de cien empresas y ha atraído la atención de una delegación de alcaldes ucranianos para aplicar estos avances tecnológicos en la reconstrucción de su país.

Las autoridades europeas consideran que el programa Caetra es un ejemplo en materia de seguridad, defensa e innovación.

Así lo recoge el Informe Anual de la Unión Europea sobre el Estado de las Regiones y las Ciudades donde se subraya la relevancia de Caetra: el programa de innovación de la Región de Murcia que desarrolla tecnologías duales con aplicación en el ámbito civil y militar.

De hecho, esta iniciativa ha motivado la visita de una delegación de alcaldes ucranianos por tierras murcianas, para conocer los avances tecnológicos de CAETRA y su aplicación en la reconstrucción de su país.

"El informe destaca muy especialmente y pone como ejemplo a la Región de Murcia como uno de los territorios europeos que ha sido un ejemplo en la transformación de la industria de defensa a las tecnologías duales", según ha destacado el presidente murciano, Fernando López Miras.

Lo ha hecho desde Bruselas donde asiste este martes a un pleno del Comité Europeo de las Regiones. López Miras ha viajado acompañado por el consejero de Presidencia, Marcos Ortuño, para abordar temas de defensa, Fondos de Cohesión, de Política Agraria Común y sobre presión migratoria.

López Miras ha tenido tiempo de mantener un encuentro con los presidentes de la Junta de Andalucía y de la Junta de Extremadura, Juanma Moreno y María Guardiola, respectivamente. “Estamos satisfechos y orgullosos", según ha resaltado el presidente murciano porque Caetra está "generando muchos puestos de trabajo" en localidades como Cartagena.

El consejero de Presidencia, Marcos Ortuño (1d), acompaña en su viaje a Bruselas al presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras. CARM

La Unión Europea ha valorado Caetra como una iniciativa especialmente interesante para desarrollar tecnologías que pueden usarse tanto en el ámbito civil como en el de la seguridad y la defensa. Este programa cuenta con un ecosistema compuesto por más de cien empresas.

Este informe anual fue publicado ayer por el Comité Europeo de las Regiones, bajo el título: 'Regiones fuertes. Europa fuerte'.

El documento destaca a la comunidad murciana por su autonomía estratégica, innovación tecnológica, cooperación entre Administración e industria y desarrollo de capacidades duales.

López Miras sostiene que programas como Caetra, en el actual contexto geopolítico de la UE marcado por la guerra de Rusia en Ucrania, permite "activar a las pequeñas y las medianas empresas de la Región de Murcia para que puedan contribuir en esa industria de la defensa y de la seguridad”.