El acto de clausura del CITA celebrado en 2026. Ayto. de Santomera

El Ayuntamiento convoca una nueva edición del Certamen de Teatro Amateur de Santomera con 5.400€ en premios

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LO ESENCIAL Las claves El Ayuntamiento de Santomera convoca el Certamen de Teatro Amateur CITA 2027 con un total de 5.400 euros en premios. Podrán participar grupos de teatro amateur de toda España, presentando sus solicitudes a través de la sede electrónica hasta el 15 de octubre. Un jurado profesional seleccionará cuatro obras participantes y tres de reserva en función de su calidad artística y originalidad. Las obras se representarán entre enero y febrero de 2027 en el Teatro Antonio Gil de El Siscar, concluyendo con una gala de entrega de premios el 27 de febrero.

El Ayuntamiento de Santomera ha publicado la convocatoria de una nueva edición del Certamen de Teatro Amateur de Santomera: CITA 2027.

Esta iniciativa está consolidada en el calendario cultural del municipio y tiene como objetivo fomentar las artes escénicas, así como promover la participación de grupos de teatro amateur de toda España.

El certamen se celebrará en el Teatro Antonio Gil de El Siscar, entre los meses de enero y febrero de 2027, contando con una dotación económica en premios de 5.400 euros, para mejor espectáculo, dirección, interpretación, escenografía, iluminación, vestuario...

En el CITA 2027 podrán participar grupos de teatro amateur de adultos, no profesionales, de cualquier punto del país, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos en las bases de la convocatoria.

Las solicitudes

Las solicitudes deberán presentarse a través de la sede electrónica municipal antes del próximo 15 de octubre, acompañadas de la ficha técnica de la obra, el elenco artístico y técnico, material audiovisual completo del espectáculo y fotografías promocionales, entre otros documentos.

Un órgano de selección formado por profesionales y personas vinculadas a las artes escénicas elegirá cuatro montajes participantes y tres grupos de reserva, valorando aspectos como la calidad artística, la puesta en escena, la interpretación, la utilización del espacio escénico y la originalidad de las propuestas presentadas.

Las representaciones seleccionadas tendrán lugar los días 30 de enero y 6, 13 y 20 de febrero de 2027, mientras que la gala de clausura y entrega de premios se celebrará el 27 de febrero en el Teatro Antonio Gil de El Siscar.