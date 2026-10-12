López Miras, en su mensaje institucional del Día de la Hispanidad. CARM

Miras apela a los "logros de la democracia" en el 12-O: "Nuestro Estado de derecho está por encima de cualquier Gobierno"

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LO ESENCIAL Las claves Fernando López Miras reivindica con motivo del 12-O que el Estado de derecho y las instituciones están por encima de cualquier Gobierno. El presidente murciano muestra su solidaridad y afecto hacia Ceuta, deseando que la ciudad autónoma recupere la normalidad tras la entrada masiva de inmigrantes. López Miras defiende la separación de poderes, la independencia judicial y la libertad de prensa como pilares esenciales que deben protegerse sobre los intereses políticos. Asiste al desfile de las Fuerzas Armadas en Madrid y apela al orgullo nacional y a la monarquía para seguir construyendo una España mejor.

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha lanzado un mensaje institucional con motivo del 12 de octubre, Día de la Fiesta Nacional, donde ha aprovechado para mandar el "afecto" y la "solidaridad" de todos los murcianos con Ceuta.

También ha trasladado "el deseo" de la Región de Murcia para que la ciudad autónoma recupere "cuanto antes la normalidad" que perdió el pasado 30 de julio, con la entrada masiva de inmigrantes por la frontera del Tarajal.

“Vivimos momentos en los que resulta más necesario que nunca reivindicar la fortaleza de nuestras instituciones".

"Por eso, celebrar hoy España y su Fiesta Nacional también nos recuerda que nuestro Estado de derecho está por encima de cualquier Gobierno. Que nuestras instituciones deben seguir siendo garantía de libertad, justicia y estabilidad, y que tenemos la responsabilidad de protegerlas y fortalecerlas", tal y como ha reflexionado López Miras.

El presidente murciano ha asistido en Madrid al desfile de las Fuerzas Armadas, presidido por Sus Majestades los Reyes de España, y no ha perdido la oportunidad de reivindicar la monarquía.

"Somos un gran país y tenemos muchos motivos para sentirnos orgullosos de nuestra identidad, de nuestros valores y de todo lo que juntos hemos sido capaces de conseguir”.

Miramos al futuro con ilusión y esperanza. No podemos conformarnos ni renunciar a construir una #España mejor. Desde la #RegióndeMurcia, seguiremos aportando para hacerlo posible. 🇪🇸 ¡Feliz #DíaDeLaFiestaNacional! https://t.co/AG9R5TOMeY — Fernando López Miras (@LopezMirasF) October 12, 2026

Durante su mensaje con motivo del Día de la Hispanidad, López Miras también ha hecho un llamamiento a defender el espíritu democrático, "preservar lo que tanto esfuerzo nos ha costado construir", al tiempo que ha recalcado que “nada ni nadie debería poder poner en riesgo, de manera arbitraria, los logros de nuestra democracia”.

"La separación de poderes, la independencia judicial y la libertad de los medios de comunicación son pilares esenciales de nuestro Estado de derecho", según ha recalcado.

"Su defensa debe estar siempre por encima de cualquier interés político".

El jefe del Ejecutivo autonómico ha mostrado su "esperanza en el futuro" para seguir trabajando por el estado español: "No podemos conformarnos ni renunciar a construir una España mejor".