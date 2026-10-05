El PP de Murcia plantea el 29-N como el plebiscito de "Sánchez o España" y el PSOE lo convoca como "vivienda o fondos buitre"

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LO ESENCIAL Las claves Fernando López Miras plantea las elecciones generales del 29 de noviembre como un plebiscito entre «Sánchez o España». El presidente murciano pide recuperar el rumbo y acabar con lo que considera el maltrato a la Región en agua y financiación autonómica. El líder del PSOE murciano, Francisco Lucas, contrapone el derecho a la vivienda frente a los «fondos buitre» y los privilegios. Lucas vincula la cita electoral a elegir entre avanzar o retroceder y defender los intereses de la mayoría social.

La convocatoria de elecciones generales para el próximo 29 de noviembre ha agitado el tablero político de la Región de Murcia.

El presidente autonómico y líder de los populares, Fernando López Miras, ha hecho un llamamiento al electorado a ejercer su derecho de voto, planteando la cita como un plebiscito entre defender el Estado español o la permanencia de Pedro Sánchez en la Moncloa.

"Sánchez o España", tal y como ha recalcado López Miras en su cuenta personal de 'X'.

El jefe del Ejecutivo autonómico es uno de los barones del PP que lleva varios meses pidiendo públicamente al presidente del Gobierno que disuelva las Cortes Generales y adelante las elecciones generales.

López Miras se ha sumado al lema que luce la lona desplegada en la sede popular de Génova, a través de sus redes sociales: "Por fin, los españoles tienen la palabra". "Es la oportunidad de recuperar el rumbo, devolver la dignidad y que el presidente @NunezFeijoo reconstruya este país".



El presidente murciano también plantea la cita del 29-N, como la oportunidad para castigar las políticas del Gobierno de coalición, PSOE y Sumar, en materia de agua o de financiación autonómica: "La oportunidad de acabar con el maltrato a la Región de Murcia".

El delegado del Gobierno y secretario general del PSOE en Murcia, Francisco Lucas, este domingo, en la protesta convocada por La protesta, impulsada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y el Sindicato de Vivienda. D. G.

Por su parte, el delegado del Gobierno y secretario general del PSOE en Murcia, Francisco Lucas, ha planteado la cita electoral como un plebiscito entre el derecho constitucional a acceder a una vivienda o dejar que los fondos inversores sigan apoderándose del mercado inmobiliario.

"Derechos o privilegios". "Vivienda o fondos buitre", tal y como ha publicado el socialista Lucas en su cuenta personal de 'X'.

El líder de los socialistas murcianos se sumó, este domingo, a la movilización convocada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y el Sindicato de Vivienda de la Región de Murcia, a la que asistieron 4.500 personas -según los organizadores-.

De forma que, tras conocer el adelanto de las elecciones generales, Lucas ha priorizado su mensaje en el descontento que hay en las calles y que ha llevado a que los jóvenes tomen la Puerta del Sol, como ocurrió en el nacimiento del movimiento 15M.

"Ha llegado la hora de la verdad". "El 29N elegimos un modelo de sociedad: seguir avanzando o retroceder", según ha insistido el delegado del Gobierno y secretario general del PSOE en la Región de Murcia.



"Salimos a defender los intereses de la mayoría social de este país".

