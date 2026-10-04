La presa de Ojós es una de las infraestructuras en mantenimiento de la Confederación Hidrográfica del Segura. CHS

El PP pide una auditoría integral de las presas en Murcia y el PSOE critica que "lance una sospecha general" de su estado

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LO ESENCIAL Las claves El PP reclama una auditoría integral de 29 presas y 11 balsas de la Cuenca del Segura ante los episodios de lluvias intensas. Jesús Cano exige al Gobierno central información sobre el mantenimiento, conservación y seguridad de las infraestructuras de su competencia. El PSOE justifica su rechazo a la revisión porque la CHS ya ha licitado por cerca de 7 millones un testeo de seguridad de esas presas y balsas. Los socialistas citan contratos de mantenimiento para varias presas y piden al PP que concrete cualquier riesgo, sin extender sospechas al conjunto de la cuenca.

El estado de conservación de las presas y balsas de la Cuenca del Segura se ha convertido en el último motivo de desencuentro entre PP y PSOE.

Tales infraestructuras hídricas pertenecen a la Confederación Hidrográfica del Segura que depende del Gobierno central y el PSOE votó en contra de revisar el estado de 29 presas y 11 balsas de la cuenca, a la vista de las fuertes lluvias que se están registrando en la Región de Murcia.

“¿Por qué el PSOE votó en contra de revisar el estado de las presas? Tendrá que dar explicaciones; la seguridad de los ciudadanos no puede esperar", tal y como ha advertido Jesús Cano, diputado autonómico del PP, encargado de los temas hídricos en la Asamblea Regional.

“No entendemos que el PSOE vote en contra de una medida cuyo único objetivo es prevenir y garantizar la seguridad de los ciudadanos”, según ha insistido Cano, en un comunicado del PP donde reclama una auditoría integral a presas y balsas.

“Estamos viviendo episodios meteorológicos cada vez más intensos y no podemos permitir que quienes tienen responsabilidades sobre estas infraestructuras miren hacia otro lado".

De hecho, el diputado popular ha "reclamado" al Gobierno de Pedro Sánchez que "actúe sobre las presas que son de su competencia y que informe sobre su situación y sobre las medidas de mantenimiento, conservación y seguridad que se están ejecutando".

"El Gobierno de España tiene responsabilidades concretas y debe ejercerlas", según ha remarcado Cano.

Jesús Cano, diputado del PP, pidiendo la revisión de las infraestructuras hídricas de la Cuenca del Segura. EL ESPAÑOL

Desde el PSOE, el diputado autonómico Fernando Moreno ha respondido al PP que han votado en contra de esa revisión porque la Confederación Hidrográfica del Segura ya ha licitado, por casi 7 millones de euros, un testeo general de seguridad de 29 grandes presas y 11 balsas.

El socialista Moreno le ha preguntado al popular Cano: "¿No se fía el Partido Popular de los funcionarios públicos? ¿Quiere poner en duda su profesionalidad? ¿O lo que quiere es contratar a una empresa de amiguetes para duplicar el trabajo y volver a gastar dinero público?”

¿Buendía no se entera?

“No pueden decir que no hay información y transparencia porque la vicepresidencia primera de la Junta de Gobierno de la CHS recae en el consejero de Agricultura del Gobierno regional, Joaquín Buendía. ¿Qué pasa? ¿Que su consejero no se entera o que no traslada esa información al Gobierno regional?"

El diputado del PSOE ha detallado que el MITECO ha adjudicado 1,72 millones de euros para el mantenimiento, conservación y explotación de siete presas de la cuenca, con actuaciones de vigilancia, conservación y corrección de deficiencias.

También ha ampliado el mantenimiento de otras cinco presas en Ojós, Mayés, Algeciras, Crevillente y La Pedrera, con otros 1,51 millones de euros.

"Si el Partido Popular conoce una presa concreta que tenga un problema de seguridad, que diga cuál es, qué problema tiene y qué riesgo existe. Pero que no lance una sospecha general sobre todas las presas de la Cuenca del Segura”.