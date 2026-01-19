Medio Ambiente concluye un estudio sobre la comunidad de mamíferos en el Parque Regional Sierra del Carche

Zorro en el Parque Regional de la Sierra del Carche

Las claves nuevo Generado con IA La Consejería de Medio Ambiente finaliza un estudio sobre mamíferos terrestres en el Parque Regional Sierra del Carche para mejorar su gestión y conservación. El estudio utilizó fototrampeo con cámaras en 26 puntos estratégicos durante 96 días, identificando 14 especies silvestres y 3 domésticas o cimarronas. Zorro, garduña y jabalí son las especies más abundantes, mientras que corzo, arruí y cabra montés presentan presencia inestable. No se detectaron gato montés, comadreja ni turón, pero sí se observó la recolonización de la ardilla tras un colapso poblacional previo.

La Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor ha concluido un estudio detallado sobre la comunidad de mamíferos terrestres del Parque Regional Sierra del Carche.

El objetivo es disponer de información actualizada sobre la fauna del espacio protegido para apoyar la toma de decisiones en su gestión y conservación.​

"Este estudio nos permite conocer con mayor precisión la situación actual de las especies de mamíferos en la zona y diseñar estrategias eficaces para su protección", según destaca la secretaria de Energía, Sostenibilidad y Acción Climática, María Ferreira.

"Tiene mucho valor, contar con datos científicos recientes para planificar actuaciones ajustadas a la realidad del parque".

Jabalí avistado en La Sierra del Carche

Esta investigación ha empleado técnicas avanzadas de fototrampeo que identifican especies, sin interferir en su comportamiento natural. Todo ello, mediante la instalación de cámaras en 26 puntos estratégicos, las cuales tienen un tiempo medio de funcionamiento de 96 días, lo que permite un registro amplio y comparable de la fauna.​

Especies Identificadas

De hecho, el estudio capturó imágenes de 11 especies silvestres: gineta, garduña, zorro, tejón, lirón careto, jabalí, corzo, ardilla, ratón de campo, liebre y conejo.

También desarrolló observaciones de campo y otros trabajos que han confirmado tres especies más: erizo común, cabra montés y arruí (exótica invasora), elevando a 14 el total de especies silvestres. Además, se detectaron tres domésticas o cimarronas (perro, oveja y gato doméstico), pero de forma escasa y anecdótica.​

La Zona de Conservación Prioritaria alberga la mayor riqueza de especies. Zorro, garduña y jabalí muestran la mayor abundancia relativa; corzo, arruí y cabra montés, presencia inestable.

Ejemplar de garduña captada por las imágenes de fototrampeo

Este estudio ha detectado una baja disponibilidad de presas (lagomorfos, roedores e insectívoros), lo que explica posiblemente la ausencia del gato montés, a pesar de que las condiciones son favorables.

Tampoco se detectaron la comadreja ni el turón, carnívoros citados en décadas pasadas. Por su parte, la ardilla ha recolonizado el parque tras un colapso poblacional previo.​

La inversión destinada por la Consejería de 13.794 euros, con un 60% de fondos europeos FEDER, cumple los objetivos del Plan Rector, como seguimiento de especies e inventarios.

"El Gobierno regional refuerza su estrategia de protección del patrimonio natural de Murcia con datos actualizados y buenas prácticas", según destaca la secretaria autonómica María Ferreira.