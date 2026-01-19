La Manga estrena comisaría tras una inversión municipal de 500.000€: el objetivo es llegar a 18 policías locales operativos

El Presidente de la región, López Miras, junto al alcalde de San Javier, José Miguel Luengo, inaugurando la Comisaría de Policía Local en La Manga

Las claves nuevo Generado con IA La Manga del Mar Menor estrena una nueva comisaría de Policía Local tras una inversión municipal de más de 500.000 euros. Las instalaciones, ubicadas en el edificio Manga Beach, prestan servicio las 24 horas y cuentan con salas para víctimas de violencia de género y colectivos vulnerables. La plantilla de la comisaría crecerá hasta 18 agentes para dar respuesta al aumento de población durante la temporada turística. La inauguración incluyó la presentación de nuevos vehículos y equipos adquiridos con subvenciones regionales, como drones y motocicletas.

El Ayuntamiento de San Javier ha inaugurado la nueva Comisaría de Policía Local en La Manga del Mar Menor, está ubicada en el edificio Manga Beach, justo en el kilómetro 6,5 de la Gran Vía, y ya presta servicio las 24 horas del día con agentes y medios propios.

El Ayuntamiento ha invertido más de 500.000 euros en la compra y acondicionamiento del local para su uso policial, dotándolo de diferentes salas operativas, sala de detenidos, oficina para toma de declaraciones y atestados.

Las instalaciones también cuentan con una sala adaptada para víctimas de violencia de género y colectivos vulnerables, además de un espacio para voluntarios de Protección Civil de San Javier.

De esta forma, La Manga dispone de unas instalaciones de 230 metros cuadrados con una plantilla adscrita que crecerá progresivamente hasta alcanzar los 18 agentes, para dar respuesta a las necesidades que tiene esta zona de San Javier que a partir de la primavera y en verano, experimenta un notable repunte de su población por tratarse de un punto del litoral en el que cada año veranean miles de turistas -principalmente madrileños-. ​

El presidente de la Comunidad en el interior de las nuevas instalaciones.

La comisaría se encuentra operativa desde diciembre y su objetivo es reforzar la seguridad y la atención a vecinos y visitantes.​ El alcalde, José Miguel Luengo, explica que "el nuevo servicio contará con una plantilla propia, lo que evitará por primera vez los desplazamientos desde la comisaría de San Javier para el cambio de turno de las patrullas".

Los primeros siete agentes adscritos a La Manga del Mar Menor se incorporan en febrero y se sumarán otros seis, cuando finalicen las pruebas selectivas de la convocatoria de 21 plazas de agentes, de las que seis se reservan para La Manga, con el objetivo de llegar a una plantilla estable de 18 efectivos.​

Luengo subraya que “más allá de las nuevas dependencias, queremos mostrar una apuesta decidida por la seguridad ciudadana, el bienestar de los vecinos y la imagen de seguridad de un destino turístico como La Manga”.

José Miguel Luengo, alcalde de San Javier, junto a López Miras manipulando un dron

El regidor agradece "la colaboración de la Comunidad Autónoma" porque ha permitido "mejorar" y "modernizar" tanto las infraestructuras como los medios de los que dispone la Policía Local.

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha destacado “la mejora real que supone la nueva comisaría en la vida de muchas personas que se podrán sentir más seguras”. "Estas instalaciones suponen un avance en infraestructuras, en condiciones de trabajo para los agentes, en cercanía y en capacidad de respuesta".​

López Miras recuerda la apuesta del Gobierno regional por la seguridad y por las plantillas de Policía Local de la Región de Murcia. El jefe del Ejecutivo regional subraya que "en los últimos dos años se ha destinado casi un millón y medio de euros a la Policía Local de San Javier".

Durante el acto de inauguración, se han expuesto distintos vehículos oficiales y medios adquiridos con subvenciones regionales, como un vehículo todoterreno para zonas de difícil acceso, dos equipos de drones y tres motocicletas que se destinarán a La Manga del Mar Menor.