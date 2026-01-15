San Javier y Amusal firman un convenio para fomentar el emprendimiento y el empleo estable en el Mar Menor

Representantes de AMUSAL y el Ayuntamiento de San Javier posan junto al cartel del convenio, destacando el apoyo a sociedades laborales y empresas participadas de la Región de Murcia.

Las claves nuevo Generado con IA El Ayuntamiento de San Javier y Amusal firman un convenio para fomentar el emprendimiento colectivo y la economía social en el municipio. El acuerdo contempla asesoramiento a emprendedores, promoción de sociedades laborales y organización de talleres y jornadas formativas. San Javier cede el Centro de Negocios Activa para la prestación de servicios y se convierte en el primer municipio del Mar Menor en formalizar este tipo de convenio con Amusal. El convenio tiene una vigencia inicial de dos años, prorrogable hasta cuatro, y será supervisado por una comisión mixta de seguimiento.

El Ayuntamiento de San Javier ha firmado un convenio de colaboración con la Asociación Empresarial de Sociedades Laborales y Participadas de la Región de Murcia: Amusal.

El objetivo no es otro que fomentar el emprendimiento colectivo, apoyar la creación y consolidación de sociedades laborales y reforzar la economía social en el municipio.​

La firma del citado convenio se ha llevado a cabo por parte del alcalde de San Javier, José Miguel Luengo Gallego, así como del concejal de la Agencia de Desarrollo Local, Hacienda, Personal y otros servicios municipales, Héctor Verdú, y el presidente de Amusal, Pedro Antonio Abad Medina.

El alcalde, José Miguel Luengo, subraya el carácter transversal de este acuerdo y su alineación con la estrategia municipal de desarrollo económico y creación de empleo.​

El convenio establece un marco de colaboración para el desarrollo de acciones conjuntas orientadas al asesoramiento especializado a personas emprendedoras, la promoción del modelo de sociedades laborales, la organización de jornadas y talleres formativos y el acompañamiento en la creación y consolidación de proyectos empresariales.

Firma del convenio entre el Ayuntamiento de San Javier y AMUSAL.

Asimismo, el Ayuntamiento pondrá a disposición de Amusal las instalaciones del Centro de Negocios Activa San Javier para la prestación de estos servicios, siempre que no se requieran para usos municipales.​

Con esta iniciativa, el Consistorio se convierte en la primera Administración local de la Comarca del Mar Menor que formaliza un convenio de colaboración con Amusal.

Esto supone revitalizar la economía social como modelo empresarial participativo, sostenible y generador de empleo estable, además de consolidar su papel como administración local comprometida con fórmulas innovadoras de desarrollo económico y cohesión social.​

El convenio tendrá una vigencia inicial de dos años, con posibilidad de prórroga hasta un máximo de cuatro, y contará con una comisión mixta de seguimiento para evaluar el desarrollo y los resultados de las actuaciones previstas.