Miras exige a Sánchez equiparar en financiación a Murcia con el resto de CC AA: "No queremos más, queremos lo mismo"

López Miras, este lunes, en su comparecencia en el Palacio de San Esteban. CARM

Las claves nuevo Generado con IA El presidente de Murcia, Fernando López Miras, exige a Pedro Sánchez una financiación autonómica igualitaria, denunciando la discriminación que sufre la región respecto a otras comunidades. López Miras criticó el acuerdo entre el Gobierno central y el independentismo catalán, al considerar que agrava la infrafinanciación murciana y amenaza con recurrir ante los tribunales si se mantiene un modelo desigual. A pesar de la infrafinanciación, Murcia lideró la creación de empleo en 2025 y ampliará deducciones fiscales, inversiones en sanidad, educación y vivienda asequible para jóvenes. El gobierno regional impulsará proyectos en seguridad, sanidad, educación, resiliencia hídrica y turismo, además de reclamar infraestructuras como el AVE y el Arco Noroeste.

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha celebrado su primera compareciencia del año ante los medios de comunicación, en el Palacio de San Esteban, para desgranar los retos y objetivos del Gobierno regional para 2026.

En una rueda de prensa cargada de críticas al Ejecutivo central, López Miras ha centrado su intervención en la infrafinanciación crónica que sufre Murcia, la comunidad autónoma peor tratada por el sistema de financiación autonómica.​​

López Miras no escatimó en reproches al pacto entre Pedro Sánchez y Oriol Junqueras para una financiación singular a Cataluña.

"Somos la comunidad autónoma peor financiada de España, la que menos recibe de todas las comunidades, de entre todas la que menos recibe para mantener su sanidad, su educación y sus políticas sociales", denunció el presidente, recordando que el modelo está caducado desde 2013.​

Insistió en que ha demandado la reforma personal y a Sánchez en conferencias de presidentes y en La Moncloa. "La reforma del modelo de financiación es la prioridad de las prioridades para la Región de Murcia".

Y lo que nos encontramos es que bajo mano Sánchez cierra un acuerdo a la medida de lo que ha exigido el independentismo catalán", afirmó, calificando de "ataque directo" este pacto a los intereses de los 1,6 millones de murcianos.

El acuerdo de financiación entre el independentismo y Sánchez es un ataque directo al millón seiscientos mil hombres y mujeres de la #RegióndeMurcia.



El modelo Junqueras condena a nuestra tierra a seguir infrafinanciada.



El Gobierno @regiondemurcia recurrirá ante el Tribunal… pic.twitter.com/SjkVU3pq6E — Fernando López Miras (@LopezMirasF) January 12, 2026

​​

Ante la propuesta de la ministra Montero, que asegura más fondos para Murcia, Miras replicó: "Ahora la ministra Montero quiere vendernos la moto, pero ya le decimos que la región peor financiada durante años no va a aceptar ninguna propuesta que suponga un agravio comparativo". Añadió que acudirán a los tribunales, incluso al Constitucional, si se aprueba un modelo desigual.​

Retos económicos y empleo

A pesar de la infrafinanciación, Miras destacó el dinamismo regional. "A pesar de la infrafinanciación, la Región de Murcia no se para, la Región de Murcia funciona, progresa, prospera y mejora cada día", subrayó, atribuyéndolo a la seguridad jurídica, simplificación administrativa y bajos impuestos.​​

En 2025, Murcia lideró la creación de empleo y bajó el paro al nivel de 2007, con récord de autónomos por encima de 105.000. "Vamos a firmar antes de que termine este mes de enero con los agentes sociales la estrategia regional de empleo para seguir en esta senda creciente y alcanzar el pleno empleo en la región", anunció.​

Ampliarán deducciones fiscales a 27, incluyendo gastos en lentes, deporte, enfermedades raras y veterinarios. "Bajar impuestos reactiva la economía y es sin duda un balón de oxígeno para las familias murcianas", dijo, recordando que en 2024 ahorraron 402 millones mientras la recaudación subió un 17%.​

La vivienda es el "problema más grave", especialmente para jóvenes, agravado por Sánchez. ​​Anunció más de 100 viviendas a precios de alquiler asequibles con licencia básica urbanística.

En seguridad, impulsarán "Región de Murcia más segura" con 22 millones de euros para reforzar los cuerpos de seguridad de la región, un "Plan de ocio seguro" para que el ocio nocturno se lleve a cabo sin incidentes, reforzando así la cantidad de seguridad durante los fines de semana.​

Sanidad, educación y pobreza

Invertirán 31,5 millones en centros de salud como Molina de Segura o Alcantarilla. Reducirán listas de espera pese a huelgas, y presentarán ley contra adicciones. En educación, 9.000 plazas gratuitas en 0-3 años y 50.000 en FP al fin de legislatura.​​

Aprobarán estrategia contra la pobreza interadministrativa y pacto contra violencia de género. "Hacemos mucho más con menos, dejamos de recibir 1.675 millones que recibe la región mejor financiada cada año", lamentó.​

Defiende el trasvase Tajo-Segura y critica recortes por regar Marruecos. Crearán en este 2026 el observatorio de resiliencia hídrica y catedra del Mar Menor. Además, presentarán plan industrial para 15.000 empleos, fortalecerán Caetra y apoyarán Lorca tras el catastrófico terremoto producido hace ya 15 años.​​

Reivindicó infraestructuras pendientes como AVE o el Arco Noroeste. En Fitur, impulsarán turismo con pacto regional y ayudas hoteleras. "Nuestra esperanza es un 2026 mucho mejor para la Región de Murcia [...] Nadie nos va a parar", concluyó ante preguntas sobre financiación, vivienda y empleo.