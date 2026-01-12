La UCAM participa en un estudio mundial sobre aguas residuales y detecta bacterias resistentes a antibióticos

Isabel Martínez Alcalá en el laboratorio de microbiología de UCAM Hitech

La Universidad Católica de Murcia (UCAM), a través de la doctora Isabel Martínez Alcalá, ha participado en un estudio mundial publicado en la revista científica Nature Communications.

Este trabajo, desarrollado por el Global Sewage Consortium, red internacional de universidades que analiza el contenido microbiológico de aguas residuales sin tratar, para conocer el estado de salud de la población, y en el ADN bacteriano se detectaron señales de nuevas resistencias a antibióticos.​

La investigación analizó 1.240 muestras de aguas residuales, procedentes de 351 ciudades en 111 países, para estudiar el ADN de las bacterias presentes, identificando genes de resistencia ya problemáticos en hospitales y otros emergentes que, aunque no están aún en bacterias patógenas, podrían transferirse en el futuro.​

Los resultados se encontraron en ciudades de todos los continentes, lo que sugiere que nuevas resistencias pueden surgir en cualquier parte del mundo.

Mientras las resistencias conocidas muestran patrones regionales claros, más frecuentes en zonas con problemas sanitarios o alto uso de antibióticos, los mecanismos emergentes aparecen distribuidos sin fronteras geográficas ni diferencias económicas, dependiendo principalmente del tipo de bacterias locales.​

Desde la UCAM, la investigadora Isabel Martínez Alcalá, con apoyo de ESAMUR, aportó muestras de aguas residuales sin tratar de la Región de Murcia. "Por suerte, contamos con un excelente sistema de depuración que elimina gran parte de esos genes de resistencia al tratar las aguas", según destaca la científica Alcalá.

"No obstante, es fundamental que los ciudadanos hagan un uso correcto de los antibióticos y depositen los envases en los puntos SIGRE habilitados".