El puerto de Cartagena invertirá 450.000 € en rehabilitar la Vivienda de Portmán como un centro de interpretación

Vista nocturna del edificio en desuso que la Autoridad Portuaria de Cartagena rehabilitará

Las claves nuevo Generado con IA La Autoridad Portuaria de Cartagena invertirá entre 450.000 y 500.000 euros en la rehabilitación integral de la Vivienda de Portmán para convertirla en un centro de interpretación. El proyecto contempla espacios expositivos, áreas educativas, zonas de encuentro ciudadano y un establecimiento de restauración, además de mejorar la eficiencia energética y la accesibilidad. La iniciativa busca recuperar el patrimonio arquitectónico, dinamizar social y económicamente la bahía de Portmán y fomentar el ecoturismo y la educación ambiental. El futuro centro promoverá la colaboración con entidades educativas y sociales, alineándose con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la protección del entorno natural e histórico.

La Autoridad Portuaria de Cartagena ha sacado a licitación la asistencia técnica para la redacción del proyecto de rehabilitación integral de la conocida como Vivienda de Portmán, con el objetivo de convertirlo en un centro de interpretación de los valores naturales e históricos del entorno.

Una actuación estratégica orientada a la recuperación del patrimonio arquitectónico y a la dinamización ambiental, social y económica de la bahía.

El inmueble consta de 547,33 metros cuadrados, distribuidos en dos plantas, y actualmente se encuentra en un avanzado estado de deterioro. El proyecto prevé llevar a cabo una transformación con espacios expositivos, áreas educativas, zonas de encuentro ciudadano y un establecimiento de restauración.

​El presupuesto base de licitación para la asistencia técnica se sitúa entre 450.000 y 500.000 euros, e incluye la revisión y refuerzo estructural del edificio, la modernización completa de las instalaciones, la mejora de la envolvente térmica, la adecuación de espacios exteriores y el diseño de una museografía accesible e innovadora.

Con esta iniciativa, la Autoridad Portuaria de Cartagena reafirma su compromiso con la recuperación del patrimonio, la integración puerto-territorio y la generación de valor social y ambiental, transformando espacios degradados en motores de conocimiento, cohesión y desarrollo sostenible.​

La rehabilitación de la Vivienda de Portmán responde a la necesidad de revitalizar el entorno rural desde una perspectiva integrada que combina conservación del patrimonio, educación ambiental y desarrollo local sostenible.

Vínculo con la bahía

El enclave presenta un elevado valor ecológico y paisajístico, además de una profunda carga histórica ligada a la evolución de la bahía, elementos que el futuro centro permitirá divulgar y poner en valor.​

Desde el punto de vista social, el nuevo equipamiento se concibe como un espacio de encuentro y dinamización comunitaria, capaz de generar empleo local, fomentar el emprendimiento y activar nuevas oportunidades económicas vinculadas al ecoturismo y a los servicios culturales.

El bar-restaurante previsto actuará como foco de atracción y convivencia, impulsando el consumo de productos locales y los circuitos cortos de comercialización.​

El centro desarrollará una programación educativa dirigida a públicos de todas las edades, con talleres, exposiciones y actividades formativas en colaboración con centros educativos, asociaciones y entidades públicas.

El objetivo es promover un aprendizaje activo y participativo, que fomente valores de respeto, conocimiento y cuidado del entorno natural y del patrimonio histórico.​

La actuación se alinea plenamente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), especialmente los vinculados a la acción por el clima, la protección de los ecosistemas terrestres, la educación de calidad y la reducción de desigualdades.

El proyecto incorpora criterios de eficiencia energética, accesibilidad universal y sostenibilidad, garantizando un uso responsable y contemporáneo del edificio rehabilitado