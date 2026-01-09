Miras califica de "vergüenza" el pacto catalán del "arrodillado" Sánchez con Junqueras: "Somos la Región peor financiada"

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, en mayo de 2025, en una entrevista con EL ESPAÑOL. Iván Villarejo

Las claves nuevo Generado con IA El presidente murciano, Fernando López Miras, critica el acuerdo entre Pedro Sánchez y Oriol Junqueras que otorga 4.700 millones de euros adicionales a Cataluña. Murcia denuncia ser la comunidad autónoma peor financiada, recibiendo 1.675 millones de euros menos al año, lo que supone 1.098 euros menos por murciano respecto a otras regiones. El Gobierno murciano rechaza la oferta del Ministerio de Hacienda de condonar parte de su deuda y exige un nuevo modelo de financiación autonómica pactado entre todas las comunidades. El Ejecutivo murciano considera "esperpéntico" que se privilegie a Cataluña en la financiación y lamenta que Murcia siga entre las peor financiadas sin importar el partido en el gobierno central.

El acuerdo de financiación cerrado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con Oriol Junqueras, líder de ERC (Esquerra Republicana de Catalunya), para conceder 4.700 millones de euros adicionales a Cataluña, ha generado un enfado mayúsculo en el Ejecutivo de la Región de Murcia: una de las comunidades peor financiadas históricamente en España.

"Es inadmisible y una vergüenza ver a Sánchez arrodillado ante un condenado por la Justicia para seguir agonizando en La Moncloa", según ha lamentado el presidente murciano, Fernando López Miras.

El pasado mes de septiembre, la Consejería de Hacienda emitió un comunicado donde recordaba que la Región de Murcia “sigue siendo la comunidad autónoma más castigada, por el actual sistema de financiación autonómica”. De hecho, denunciaba que esa infrafinanciación del Ministerio de Hacienda se traducía en 1.675 millones de euros menos, con los que se podrían construir 11 hospitales, 167 residencias de mayores o 674 centros educativos.

Ese dinero que recibía de menos la Región de Murcia, se traducía en que un murciano percibía 1.098 euros menos que un ciudadano de otra comunidad mejor financiada.

De ahí que el jefe del Ejecutivo autonómico, Fernando López Miras, se haya mostrado muy crítico con el acuerdo de financiación singular para Cataluña, que Sánchez ha cerrado con Junqueras: inhabilitado para la política, al no poder ejercer hasta 2031 ningún cargo público por malversación en el procés independentista de Cataluña.

"Pactar con el independentismo una financiación a la carta es privilegiar a Cataluña para castigar al resto de España", tal y como ha insistido el popular López Miras, a través de una publicación en su cuenta personal de X.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tiene que presentar este viernes este nuevo modelo de financiación, con la mirada puesta en calmar el enfado que tienen gobiernos autonómicos como el de Murcia, ofreciéndoles un acuerdo para condonar una parte significativa de su deuda, pero López Miras avanza que no pasará por el aro y reclama que se sienten todos los territorios a pactar un nuevo modelo de financiación autonómica.

"Somos la Región peor financiada y no nos vamos a conformar con las migajas de un acuerdo indigno. Exigimos un sistema de financiación justo y pactado entre todos".

"Es esperpéntico"

La postura del Ejecutivo de la Región de Murcia también ha sido trasladada ya por el portavoz y consejero de Presidencia, Marcos Ortuño, al calificar de "esperpento" que el presidente del Gobierno se siente con un partido minoritario en el Congreso de los Diputados, como ERC, para conceder 4.700 millones de euros a Cataluña.

"Es esperpéntico que se pacte un modelo de financiación que da privilegios solo a una comunidad autónoma y que se pacte con un partido que es minoritario", según ha lamentado Ortuño, antes de recordar la diferencia de fondos que percibe la comunidad murciana frente a Cantabria.

"La Región de Murcia deja de recibir cada año 1.675 millones de euros, si nos comparamos con la comunidad autónoma mejor financiada que es uniprovincial". A este dato se suma otro y que revela que sea el PSOE o el PP el inquilino del Palacio de la Moncloa, lo cierto es que la comunidad murciana no sale de los últimos tres puestos del ranking de financiación estatal.