Marta Robles analiza en San Javier la imagen mediática de la Familia Real en el ciclo: '50 años de una nueva Monarquía'

La reconocida periodista Marta Robles, como protagonista en la conferencia "La Familia Real en Portada"

La afamada periodista y escritora Marta Robles, una de las voces más reconocidas del periodismo español, será la encargada de protagonizar la segunda jornada del ciclo de conferencias: '50 años de una nueva Monarquía', organizada por el Ayuntamiento de San Javier.

La cita tendrá lugar este jueves 8 de enero, a las 20 horas, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, con entrada libre hasta completar aforo.

Marta Robles es licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense y ha desarrollado una extensa trayectoria en radio, televisión y prensa escrita. Es habitual en medios como Onda Cero, en el programa Mañaneros de TVE, líder de audiencia en su franja horaria, o en el diario La Razón, donde continúa colaborando.

Todo ello, sin olvidar que es autora de más de veinte libros y que ha cosechado galardones tan prestigiosos como el Premio Fernando Lara de Novela por Luisa y los Espejos, además de la Antena de Oro, el Premio de Cultura de la Comunidad de Madrid o el Premio de las Letras del Ateneo Mercantil de Valencia.

La conferencia de Robles se produce en un momento histórico en el que la Corona vuelve a tener una notable relevancia en el ámbito institucional del país, el ciclo “50 años de una nueva Monarquía” propone una mirada reflexiva sobre su evolución desde la instauración de la Monarquía parlamentaria tras la dictadura hasta la actualidad.

Además, la visita de la periodista coincide con la presencia de la Princesa Leonor en la Academia General del Aire de San Javier, un hecho que refuerza la relación de la Familia Real con la Región de Murcia y que simboliza el relevo generacional monárquico.

El rey Felipe VI ha adquirido un protagonismo renovado en un contexto de tensiones internacionales y conflictos globales que marcan el siglo XXI, desde la guerra de Rusia en Ucrania hasta la ofensiva de Israel en Oriente Próximo o la reciente captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos.

Debate público

En medio de este escenario, la Casa Real sigue siendo objeto de debate público, tanto por su papel constitucional como por su presencia simbólica en una sociedad que pide transparencia y cercanía.

En este contexto, Marta Robles ofrecerá la conferencia titulada “La Familia Real en portada”, un análisis de la evolución del relato mediático sobre los Reyes de España y sus descendientes durante las últimas cinco décadas

A través de imágenes, portadas y piezas informativas, la periodista examinará cómo ha cambiado la manera de contar la Monarquía: desde los primeros años de la Transición y la figura del rey Juan Carlos I, hasta la consolidación del reinado de Felipe VI y el nuevo escenario que representa la presencia pública de la princesa Leonor.

Robles invitará al público a reflexionar sobre las claves de esa transformación: los valores que hoy se asocian con la Corona, la influencia de los medios en la percepción ciudadana y el papel de la prensa en la construcción de la narrativa institucional.

Con esta actividad, el Ayuntamiento de San Javier reafirma su compromiso con la cultura y el pensamiento crítico, acercando a los ciudadanos figuras que contribuyen a debatir y entender los grandes temas de actualidad.

El ciclo “50 años de una nueva Monarquía” continúa así su recorrido con una propuesta que combina historia, periodismo y reflexión colectiva sobre el papel de las instituciones en la España contemporánea.