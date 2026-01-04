El puerto de Cartagena invertirá 750.000 euros en un proyecto de renovación del alumbrado de varios muelles

Uno de los muelles del puerto de Cartagena que verá renovado su alumbrado. APC

La Autoridad Portuaria de Cartagena ha sacado a licitación el proyecto de renovación integral del alumbrado exterior en distintos muelles del puerto de Cartagena, una actuación orientada a mejorar la eficiencia energética, reducir el consumo eléctrico y avanzar en los objetivos de sostenibilidad ambiental del recinto portuario.

El proyecto se desarrollará entre las dársenas de Cartagena y Escombreras y cuenta con un presupuesto base de licitación próximo a los 750.000 euros, con la mitad del presupuesto financiado con Fondos Next Generation de la Unión Europea en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Esta actuación prevé intervenir sobre 47 torres de iluminación, actualmente equipadas con 524 luminarias de vapor de sodio de alta presión, que serán sustituidas con tecnología LED de alta eficiencia, en los muelles de Santa Lucía, San Pedro, Isaac Peral, Pantalan, Espigón Maestro Roldán Alto, Espigón Sureste, Polivalente y Sur.

La sustitución de la tecnología actual por luminarias LED permitirá una reducción significativa del consumo energético y de las emisiones indirectas de dióxido de carbono, además de mejorar la calidad de la iluminación, la seguridad operativa y la visibilidad en las zonas de trabajo.

Mejora de la seguridad

La mayor vida útil de las nuevas luminarias contribuirá a reducir las necesidades de mantenimiento y la generación de residuos. El presidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena, Pedro Pablo Hernández, ha señalado que “este proyecto es un ejemplo claro de cómo la sostenibilidad se traduce en actuaciones concretas que mejoran la eficiencia, optimizan recursos y refuerzan la competitividad del puerto”.

Hernández también ha destacado que “la renovación del alumbrado no solo supone un ahorro energético y económico a medio y largo plazo, sino también una mejora en la seguridad y en la integración ambiental de las infraestructuras portuarias”.