La agencia murciana GOWtech seleccionará a 10 empresas para ofrecerles un programa de marketing digital

Un programa de asesoramiento en marketing estratégico a coste cero. Esta es la iniciativa que ha lanzado la agencia de comunicación GOWtech y para ello seleccionará a diez empresas de la Región de Murcia para ofrecerles el citado programa, valorado en 2.000 euros, sin coste para las empresas participantes.

La acción está dirigida a pymes y proyectos empresariales que se encuentren en una fase de crecimiento, transformación o reposicionamiento, y que necesiten revisar su estrategia de marca, optimizar su presencia digital o adaptar su comunicación a los nuevos hábitos del mercado y del consumidor, según explica GOWtech en un comunicado.

El asesoramiento consistirá en analizar la situación de cada negocio, para definir líneas de mejora realistas en áreas como el diseño y el rendimiento de la web, la gestión de canales digitales, las campañas de captación y la coherencia global de la marca. Todo ello, para establecer recomendaciones prácticas, basadas en la experiencia real de esta agencia en ejecutar proyectos digitales.

El gerente de GOWtech, Isidoro López Briones, explica que “este programa nace con la intención de identificar proyectos con potencial y aportarles una visión estratégica clara, práctica y alineada con su realidad. No se trata de teoría ni de informes genéricos, sino de un acompañamiento basado en lo que hacemos cada día con nuestros clientes: crear webs que convierten, gestionar canales digitales y lanzar campañas orientadas a resultados”.

Las empresas interesadas en presentar sus candidaturas tienen que hacerlo a través de la web de GOWtech, describiendo brevemente su proyecto, su situación actual y los principales retos a los que se enfrentan en la actualidad.

Talento murciano

“Esta iniciativa surge como una forma de implicarse activamente en el fortalecimiento del tejido empresarial de la Región de Murcia, en un contexto marcado por la aceleración de la digitalización, la saturación de mensajes y la dificultad de muchas empresas para diferenciarse”, tal y como reflexiona Isidoro López Briones.

“En la Región de Murcia hay mucho talento y buenos proyectos que, en ocasiones, no cuentan con una estrategia clara de marca y comunicación que les ayude a crecer. Con esta iniciativa queremos compartir conocimiento, aportar criterio profesional y ayudar a las empresas a tomar decisiones más conscientes sobre cómo se comunican y cómo quieren ser percibidas”.