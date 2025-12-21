El Consejo General de Dentistas de España premia a un alumno de la UCAM por un trabajo sobre diagnóstico ortodóncico

El Consejo general de Dentistas haciendo entrega de la distinción valorada en 5.000 euros a Rupert H. G. Kelley

Las claves nuevo Generado con IA El Consejo General de Dentistas de España ha premiado a Rupert HG Kelley, egresado británico de la UCAM, con el Premio Alejandro López Quiroga. El galardón reconoce su Trabajo Fin de Grado sobre un protocolo digital para el diagnóstico ortodóncico guiado facialmente en tratamientos interdisciplinares. La Fundación Dental Española concede este prestigioso premio a personas e instituciones que contribuyen a la mejora y promoción de la odontología en España. Rupert Kelley expresó su orgullo y agradecimiento al recibir el premio, destacando el apoyo de sus profesores y el ambiente académico de la UCAM.

El Consejo General de Dentistas de España ha otorgado el Premio Alejandro López Quiroga a Rupert HG Kelley, egresado británico de la Universidad Católica San Antonio (UCAM) de Murcia,

El motivo de este galardón es su Trabajo Fin de Grado (TFG) titulado Protocolo para el diagnóstico ortodóncico digital guiado facialmente en el tratamiento interdisciplinar .

Este prestigioso galardón, concedido por la Fundación Dental Española (FDE), reconoce a personas e instituciones que destacan en la mejora y promoción de la odontología en España.​

La ceremonia de entrega se reunió con miembros de la Organización Colegial de Dentistas, representantes de sociedades científicas, autoridades políticas y sanitarias y medios de comunicación.​

Rupert Kelley manifestó su alegría: "Este premio representa un gran orgullo personal". Muestra que el esfuerzo y los sacrificios merecen la pena cuando se abordan con humildad y pasión.

"Lo tomaré como incentivo para brindar una atención de excelencia a mis pacientes". Agradeció especialmente a los doctores Raúl y Álvaro Ferrando, a sus profesores de la UCAM, "por crear un entorno que fomente la excelencia académica".

Recordó su llegada al campus en 2019: "Me sentí como en casa desde el primer día. Tras cinco años, confirmo que fue la mejor decisión".