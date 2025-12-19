El Ayuntamiento de Mula impulsa ayudas para facilitar el acceso a su primera vivienda a jóvenes de 18 a 40 años

Una inmobiliaria con las ofertas de sus viviendas en venta expuestas en el escaparate. Efe

Las claves nuevo Generado con IA El Ayuntamiento de Mula lanzará en 2026 ayudas directas para jóvenes de 18 a 40 años empadronados en el municipio, facilitando el acceso a su primera vivienda. Las medidas incluyen una bonificación del 95% en la licencia de obra y ayudas económicas de hasta 800 euros para cubrir gastos asociados a la compra o autopromoción de la vivienda. El objetivo es favorecer la emancipación juvenil y combatir la despoblación, incentivando que los jóvenes permanezcan en Mula. Las solicitudes se tramitarán por orden de entrada hasta agotar el presupuesto, en el marco de una estrategia municipal para fijar población joven y crear oportunidades de futuro.

El Ayuntamiento de Mula, a través de la Concejalía de Juventud, pondrá en marcha a partir de 2026 un nuevo paquete de ayudas directas, destinado a jóvenes de entre 18 y 40 años, empadronados en el municipio, para que tengan la posibilidad de acceder a una vivienda.

El objetivo es doble. De un lado, facilitar la emancipación de los jóvenes porque se ha convertido en una de las principales preocupaciones de este colectivo de población. Y de otro, contrarrestar el fenómeno de la despoblación en zonas rurales, evitando que los jóvenes hagan la maleta y se marchen de Mula.

Entre las medidas previstas destaca una evaluación del 95% en la licencia de obra para aquellos jóvenes que inicien una construcción o reforma vinculada a la compra de su primera vivienda.

Además, se ofrecerán ayudas económicas de hasta 800 euros por beneficiario, destinadas a cubrir gastos asociados a la adquisición o autopromoción del inmueble, como notaría, registro, impuestos o IVA.

El concejal de Juventud, Toni Ruiz , ha destacado que "esta medida nace de la escucha directa a los jóvenes de Mula, que nos trasladan cada día la dificultad real que supone acceder a una vivienda.

Desde el Ayuntamiento damos un paso al frente para apoyarles y facilitar que puedan iniciar su proyecto de vida aquí, en su pueblo".

Las solicitudes deberán presentarse en el Ayuntamiento de Mula, y las ayudas se concederán por orden de entrada , hasta agotar la dotación presupuestaria establecida para esta convocatoria.

Por su parte, el alcalde de Mula, Juan Jesús Moreno , ha señalado que "aunque la vivienda es una competencia autonómica, no podíamos quedarnos de brazos cruzados".

"Creemos que es justo actuar de manera inmediata y responsable para apoyar a nuestros jóvenes y exigir, al mismo tiempo, soluciones reales y accesibles por parte del Gobierno regional", según concluye el regidor.

Estas ayudas se integran en una estrategia municipal más amplia orientada a fijar población joven, favorecer el arraigo y garantizar que Mula siga siendo un municipio con oportunidades de futuro.

“Nuestro objetivo es claro, ha concluido el alcalde: que los jóvenes puedan quedarse, trabajar y construir su vida en la bella ciudad de Mula”.