Aznar en Murcia: “El problema está en que este Gobierno ha puesto España en manos de quien la quiere destruir”

El expresidente del Gobierno José María Aznar y el líder del PP en la región, Fernando López Miras, paseando por las calles de Murcia

Las claves nuevo Generado con IA José María Aznar y Fernando López Miras mantuvieron una charla en Murcia centrada en la defensa de la democracia liberal frente a los extremismos. Aznar afirmó que la democracia está bajo amenaza y sostuvo que el PP es el único partido constitucional serio en España, alertando sobre el papel de Vox y la fragmentación política. Ambos dirigentes criticaron la polarización, la corrupción y la falta de acuerdos nacionales, defendiendo la necesidad de orden y de un cambio de gobierno. Aznar recordó su intento de blindar el Trasvase Tajo-Segura y criticó la derogación del Plan Hidrológico Nacional, destacando los problemas históricos de la Región de Murcia.

El Casino de Murcia acogió este martes una conversación entre el presidente autonómico de Murcia, Fernando López Miras, y el expresidente del Gobierno, José María Aznar.

El evento ha girado en torno al libro de Aznar "Orden y libertad", un ensayo que defiende la democracia liberal frente a extremismos y populismos. López Miras presenta a Aznar como "el mejor presidente democrático de la historia de España", "un liberal de manual" y como su​ "referente político y personal".​

Aznar define que en el momento actual la democracia está "bajo amenaza". Tal afirmación le ha llevado a reflexionar que frente a la “polarización y fragmentación” de la política actual, “es importante tener partidos centrados, y por ejemplo España y Alemania los tienen”. “En España, el único partido constitucional es el PP”.

También ha alertado a los simpatizantes y militantes del Partido Popular de que Vox tiene como “único objetivo" hacerse con su espacio electoral: "Terminar con el PP y sustituirle”. En ese sentido, Aznar sostiene que a Alberto Núñez Feijóo no le interesa pactar con Santiago Abascal un Gobierno de coalición en la Moncloa: “Tras unas elecciones, Vox no ayudaría a nada a la gobernabilidad de España”.

El expresidente del Gobierno ha asegurado que las democracias enfrentan a populismos radicales de izquierdas y derechas, que "se autoalimentan en todo el mundo" y que solo "buscan destruir a quienes no piensan como ellos". ​

Aznar y López Miras charlando en los momentos previos al comienzo de la charla

Aznar también ha lanzado un guiño a los problemas históricos de la Región de Murcia, como su falta de precipitaciones y su dependencia del Trasvase Tajo-Segura. Una infraestructura que él ha recordado que quiso blindar durante su paso por la Moncloa, cuando sacó adelante un pacto hídrico en materia estatal, una de las grandes reivindicaciones de López Miras y que Alberto Núñez Feijóo ha asegurado que recuperaría si logra presidir el país.

"El Plan Hidrológico Nacional fue un acuerdo de todos que garantizaba el agua para todos, pero un Gobierno sectario lo derogó en 2004 a cambio de nada”. “Y lo peor es que desde entonces estamos en el mismo sitio”, según ha lamentado José María Aznar, a un público entregado a su discurso en el Casino de Murcia.

El presidente autonómico, Fernando López Miras, ha recogido el guante para criticar la polarización y fragmentación política, que impiden acuerdos como los de Antonio Maura, recordado por Aznar en el centenario de su fallecimiento.

Aznar afirma que "el único partido constitucional serio que existe en España es el PP", mientras acusa al populismo de izquierdas de mantener corruptos en el poder y al de derechas, como Vox, de querer sustituir al PP para generar ingobernabilidad.​

Ambos denuncian la corrupción que inunda España y responden a la pregunta: "¿Hasta cuándo un país en esta situación puede seguir aguantando?".

Aznar insiste en que "el orden es lo fundamental" para el futuro, y critica el declive de Europa, que pasó del 25% al 15% de la riqueza mundial. López Miras añade que la crisis institucional fortalece a Vox, como pasó con Podemos en 2015.​

El que fuera Presidente del Gobierno ve necesario un cambio de Gobierno y elecciones con carácter constituyente para revisar el sistema. López Miras lamenta que el Gobierno central ausente para las autonomías y concluye que "no está todo perdido" siguiendo el ejemplo de Aznar.