Miras anuncia 7M de inversión en un nuevo Hospital de Día Oncológico: 38 consultas para triplicar el espacio de atención
La redacción de este proyecto que se ejecutará en La Arrixaca de Murcia, saldrá de forma inminente a contratación, y será presentado en los próximos meses.
El Gobierno de la Región de Murcia invertirá 7 millones de euros en construir un nuevo Hospital de Día Oncológico en La Arrixaca. "Triplicará el espacio para la atención a los pacientes adultos con cáncer en la comunidad autónoma”, tal y como ha adelantado el presidente del Ejecutivo regional. Fernando López Miras.
"Se incorporarán espacios específicos de asesoramiento genético y de psicooncología, y se incrementarán los puestos de tratamiento de quimioterapia hasta un total de 39”, según ha detallado el presidente murciano.
Además, se incorporarán nuevos recursos como un laboratorio y áreas específicas para pacientes en situaciones especiales, reanimación, nutrición o investigación clínica.
La redacción de este proyecto saldrá de forma inminente a contratación y será presentado en los próximos meses. Las nuevas dependencias se ubicarán detrás del bloque Materno Infantil del Hospital Virgen de la Arrixaca, ocuparán una superficie de 4.200 metros cuadrados y fortalecerán la conexión con Urgencias y la UCI.
Esta iniciativa se incluye en el Plan Oncológico Regional, según destaca un comunicado del Palacio de San Esteban. "Permitirá mejorar la asistencia sanitaria y aumentar las consultas para pacientes con cáncer en la Región de Murcia. Siete millones de euros más para una sanidad pública más moderna, fuerte y humana", según ha destacado López Miras.
El anuncio de esta inversión en el nuevo Hospital de Día Oncológico se ha producido este lunes, con motivo del 30 aniversario de la Asociación de Familiares de Niños con Cáncer (Afacmur), y que se ha celebrado en el parque infantil ‘Árbol de los Sueños’ del Hospital Materno Infantil de la Arrixaca.
"Afacmur es sinónimo de trabajo, de generosidad y de valentía. Merece todo el agradecimiento y reconocimiento de la Región de Murcia, por sus treinta años de compromiso y dedicación al apoyo a familias con niños con cáncer".
Más accesible
La futura infraestructura contará con dos espacios interdependientes: el área de Consultas Externas y el Hospital de Día. En una planta se habilitarán 38 consultas, de las que 32 serán de Oncología, 18 más que en la actualidad, y el resto estarán dedicadas al asesoramiento genético y de psicooncología.
Además, este nuevo Hospital de Día Oncológico mejorará también la accesibilidad porque el edificio actual presenta barreras arquitectónicas propias de la construcción de hace décadas.
También se ganará en intimidad para los pacientes y en la relación con el Hospital General donde se encuentra el Servicio de Urgencias y la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). De esta manera, aumenta la seguridad de los pacientes oncológicos adultos.