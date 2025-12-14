Un fuerte dispositivo policial combate el fraude en el empadronamiento de extranjeros en Santomera

Las claves nuevo Generado con IA Un dispositivo policial en Santomera inspeccionó 11 viviendas y un bajo comercial, detectando 7 inmuebles en condiciones insalubres. La operación resultó en 14 detenciones de personas en situación irregular y la apertura de 51 actas por infracciones a la Ley de Extranjería. El operativo, con más de 30 agentes y técnicos municipales, busca combatir el fraude en el empadronamiento y prevenir el hacinamiento y la explotación de extranjeros. El Ayuntamiento reforzará controles y prepara una ordenanza más estricta para asegurar que las inscripciones en el padrón sean legales y reales.

El Ayuntamiento de Santomera ha colaborado en un amplio dispositivo policial para detectar irregularidades en el padrón municipal y revisar viviendas con deficiencias graves de habitabilidad.

En las zonas cercanas a la calle Sánchez Laorden, el dispositivo formado por Policía Nacional, con apoyo de Guardia Civil y Policía Local, procedió a inspeccionar 11 viviendas y un bajo comercial, de los cuales 7 no cumplían las condiciones mínimas de salubridad y habitabilidad. Además, se practicaron 14 detenciones de ciudadanos que se encontraban en situación irregular en territorio nacional y se levantaron 51 actas por infracciones a la Ley de Extranjería.​

El fuerte operativo desplegó por Santomera a más de 30 efectivos, siendo dirigido por la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras del Cuerpo Nacional y contó con la colaboración de técnicos municipales del Ayuntamiento, especializados en temas de inspección urbanística y medioambiental.

Este operativo pretendía atajar el fraude en inscripciones del padrón y condiciones precarias en inmuebles que habían sido detectados por los Servicios Municipales de Estadística e Inspección Urbana de Santomera, El objetivo principal es prevenir el hacinamiento, proteger a menores en situación vulnerable, verificar residencias reales y combatir infracciones migratorias dentro del término municipal.​

La iniciativa forma parte de una campaña promovida por el Ayuntamiento, para eliminar "pisos patera" y frenar la inmigración irregular. Todo ello, para desarticular redes de explotación de extranjeros que se aprovechan o promueven los empadronamientos fraudulentos.

Más controles

Además, una fuente del Consistorio santomerano ha reforzado los controles para evitar certificados falsos, beneficiados por mafias en un entorno de impunidad previa.

También se pondrá en marcha una nueva ordenanza municipal más estricta para gestionar el padrón, con el objetivo de garantizar que las inscripciones sean reales y legales, mientras la Unidad de Inspección evalúa resultados y planifica nuevas intervenciones para asegurar condiciones de habitabilidad digna para la población inmigrante y evitar irregularidades en el padrón municipal.