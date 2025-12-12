Philippe Cazeaux, en la clausura de los Premios Envasador: "Los valores bien envasados, también son valores compartidos"

Las claves nuevo Generado con IA La segunda edición de los Premios Envasador, organizados por Sonoco, reconoció la innovación, el talento y la sostenibilidad en la industria alimentaria y del packaging en España. Se entregaron galardones a profesionales y empresas como APIS, Pepa Muñoz, Damián García Olmo, Olispania Aceitunas, Anfaco Cytma, Grupo Alimentario IAN y el programa Aquí la tierra de TVE. La gala rindió homenaje a Tomás López-Zamora, impulsor de los premios, y premió a la Universidad de Murcia por su labor educativa y de transferencia de conocimiento. El evento destacó la importancia del sector alimentario en la Región de Murcia, que representa el 11% del PIB regional y más de 93.000 empleos directos e indirectos.

Las historias de éxito de los profesionales que hay detrás de las empresas de la industria alimentaria, conservera y del packaging en España, se convirtieron este jueves en las grandes protagonistas de la segunda edición de los Premios Envasador, organizados por Sonoco: la multinacional norteamericana, conocida a nivel mundial por fabricar las latas de las famosas patatas Pringles.

"Nos hemos reunido para premiar el esfuerzo, la innovación y el compromiso que define a quienes, día tras día, dan forma a una cadena de valor más sostenible, eficiente y humana", tal y como ha subrayado en la gala Philippe Cazeaux, commercial director Iberia and export para Sonoco.

Estos galardones celebrados en el Paraninfo de la Universidad de Murcia, reunieron a instituciones, empresas y profesionales del sector, junto a responsables políticos como el consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez; la teniente de alcalde y concejal de Promoción Económica del Ayuntamiento de Murcia, María de las Mercedes Bernabé Pérez, o el concejal de Industria del Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas, Francisco José Torres Ruiz.

La gala de los Premios Envasador contó con la colaboración de la UMU y la agencia de comunicación de Remedios Cervantes.

“La industria alimentaria de la Región de Murcia demuestra cada día que es posible crecer, innovar y generar empleo apostando por la sostenibilidad”, según ha destacado el consejero Juan María Vázquez.

"Es el principal sector industrial de nuestra comunidad autónoma, al representar el 11% del PIB regional, concentrando más de 93.000 empleos directos e indirectos. Además, supera los 3.300 millones de euros en exportaciones, lo que la sitúa como una de las ramas con mayor impacto económico, social y territorial", según ha proseguido Juan María Vázquez, encargado de entregar uno de los premios en el Paraninfo.

La vicerrectora de Coordinación y Calidad de la UMU, Alfonsa García Ayala, se ocupó de recoger el Premio Envasador Honorífico para la Universidad de Murcia, por su compromiso con la educación, la investigación, y la transferencia de conocimiento para abastecer de talento y valores a nuestra sociedad.

Philippe Cazeaux (c), commercial director Iberia and export para Sonoco, junto al consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, y la teniente de alcalde y concejal de Promoción Económica del Ayuntamiento de Murcia, María de las Mercedes Bernabé Pérez, este jueves, en el Paraninfo de la UMU. Rubén Ibáñez

El arranque de la gala estuvo marcado por el homenaje a título póstumo del gran impulsor de estos premios: el empresario Tomás López-Zamora, natural de Caravaca de la Cruz y que falleció el pasado julio.

El Premio Especial Tributo a Tomás López-Zamora se entregó a su familia, como reconocimiento a sus 45 años de trayectoria, como un empresario visionario, generoso y con grandes valores que supo proyectar a nivel mundial a la antigua Mivisa desde Las Torres de Cotillas.

"Creyó en la innovación, en la sostenibilidad y, sobre todo, en las personas. Su legado sigue inspirando a todos los que compartieron su forma de entender el trabajo como un compromiso con la vida", tal y como destacó el presentador de los premios Jorge García Badía, delegado de EL ESPAÑOL en la Región de Murcia y colaborador en Mañaneros 360 que se emite en TVE, así como en el programa Y Ahora Sonsoles de Antena 3.

Premio Especial Tributo al difunto Tomás López-Zamora. Rubén Ibáñez

El Premio Envasador a la Innovación recayó en APIS, por su apuesta por soluciones que mejoran la experiencia del usuario y la eficiencia del envase, impulsando procesos sostenibles y desarrollos técnicos que marcan la diferencia en la cadena de valor, demostrando que la innovación es la palanca del sector.

El Premio Envasador al Talento fue para la cheff Pepa Muñoz, por su creatividad en los fogones, por elevar la gastronomía a un nivel excelso, por dignificar la hostelería y por su compromiso social. Pepa Muñoz pone su talento al servicio de quienes más lo necesitan en World Central Kitchen: la fundación impulsada por José Andrés que ha dado de comer a las víctimas del genocidio de Israel en Gaza.

El Premio Envasador a la Excelencia fue para el doctor Damián García Olmo, por su contribución científica y su compromiso con la investigación aplicada a mejorar los tratamientos de cáncer, como jefe del Departamento de Cirugía del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz y director de la Unidad de Terapia Celular del IIS-FJD.

La cheff Pepa Muñoz, este miércoles, en el photocall del Paraninfo de la UMU. Rubén Ibáñez

El Premio Envasador a la Influencia Local y Global fue para Anfaco Cytma, por poner en valor el trabajo de la industria alimentaria y crear puentes entre productores y mercados y promover la reputación internacional de las empresas.

El Premio Envasador a la Trayectoria Empresarial fue para Olispania Aceitunas, una empresa familiar, cuya historia emocionó a los asistentes a la gala. De hecho, el galardón se le concedió por dedicar una vida entera a construir un proyecto sólido desde la ética, el trabajo y la visión a largo plazo, convirtiéndose en un ejemplo de cómo la constancia y el compromiso pueden sostener el éxito de una compañía y su vínculo con la tierra.

El Premio Envasador a la Sostenibilidad fue para el Grupo Alimentario IAN, por apostar por prácticas que reducen el impacto ambiental y promueven la economía circular en tiempos en los que las empresas deben contribuir a la lucha contra el cambio climático.

La familia que está detrás de Olispania Aceitunas, este miércoles, recogiendo el Premio Envasador a la Trayectoria Empresarial. Rubén Ibáñez

El desarrollo de la gala estuvo marcado por una espectacular puesta en escena, con el habitual sello profesional de la agencia de comunicación y marketing de la empresaria, actriz y modelo Remedios Cervantes.

El Premio Envasador a la Comunicación y la Divulgación fue para el programa Aquí la tierra de TVE, por su labor de divulgación, para acercar al gran público el mundo rural, la agricultura, la naturaleza, el clima, y el valor del sector agroalimentario. Así lo demuestra su éxito ininterrumpido durante once años, por su capacidad para acercar la naturaleza y la sostenibilidad, fomentando de forma didáctica la conciencia ambiental con información veraz.

Philippe Cazeaux, commercial director Iberia and export para Sonoco, se encargó de entregar el premio a Juan Pablo Carpintero, uno de los miembros destacados del equipo de reporteros del programa y que en su discurso demostró conocer al dedillo las tradiciones de Murcia, desde su gastronomía, a las bondades de su agricultura, de su sector pesquero o los encantos que ofrece su oferta turística.

Philippe Cazeaux, commercial director Iberia and export para Sonoco, junto al reportero Juan Pablo Carpintero, del programa Aquí la tierra de TVE. Rubén Ibáñez

“Los premiados de esta edición representan lo mejor del ecosistema industrial murciano, con proyectos capaces de competir a nivel global sin perder su arraigo local”, según ha remarcado el consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez.

Philippe Cazeaux, commercial director Iberia and export para Sonoco, se encargó de clausurar la gala, reafirmando el compromiso de la afama multinacional norteamericana con la celebración de estos premios que cada año alberga la capital del Segura, con la colaboración de la Universidad de Murcia, para poner en valor el esfuerzo, la innovación, la sostenibilidad y el talento que impulsan la industria alimentaria, el sector del packaging y el conservero, este último, especialmente vinculado con la historia de la comunidad murciana.

"Los Premios Envasador quieren premiar a los que hacen posible que los valores bien envasados sean también valores compartidos".